Locatelli, l’ad del Sassuolo spaventa la Juventus: la trattativa può saltare

Il Sassuolo fa il punto sulla cessione di Manuel Locatelli: la Juventus non è in vantaggio nella trattativa, che cosa manca.

Manuel Locatelli è stato inserito nell’elenco dei convocati per Euro 2020 e rappresenterà l’Italia, probabilmente con un ruolo primario nel centrocampo di ct Mancini. Il centrocampista del Sassuolo è reduce da una stagione pazzesca. Ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club italiani ed esteri. Stando ai rumors di mercato, anche Barcellona e Manchester City sarebbero pronte all’acquisto.

L’amministratore delegato del club emiliano ha rilasciato un’intervista sul futuro di Manuel Locatelli, svelando l’interesse della Juventus. Tuttavia, i bianconeri non sarebbero affatto in vantaggio nella trattativa e il calciatore potrebbe esser venduto altrove.

Sassuolo, Locatelli verso l’addio: la Juventus insidiata dalle straniere

Difficile che il centrocampista 23enne resti ancora un altro anno in neroverde. Anche la società sa bene che quest’estate può essere quella giusta per venderlo al prezzo giusto. E magari, con un’ottima prestazione agli Europei, il prezzo del cartellino potrebbe lievitare ancora un altro po’. Infatti, secondo quanto detto da Giovanni Carnevali a Tuttosport, le trattative per la cessione del calciatore saranno rimandate: “Tutto verrà definito dopo Euro 2020. Ci auguriamo che lui sia protagonista con l’Italia“.

L’ad del Sassuolo svela anche: “Su Locatelli, la Juventus si è mossa in anticipo, ma quello che manca è l’offerta giusta che accontenti tutti. Sono arrivati interessi anche dall’estero e sembra che alcuni club faccino sul serio“. Un avviso chiaro e tondo nei confronti della società bianconera, che dovrà superare una concorrenza spietata: “Siamo aperti a tutto, anche se non abbiamo esigenze di vendere – commenta Carnevali – Per quanto riguarda Locatelli non vorremmo cederlo con contropartite. Quando arriverà l’offerta che ci aggrada, valuteremo insieme a Manuel“.

Dunque, tutto rimandato. Il futuro del centrocampista della Nazionale si deciderà dopo l’esperienza in Azzurro, che nel caso fosse positiva, potrebbe richiamare l’attenzione concreta dei migliori club stranieri.