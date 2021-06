April Summers strega la Sardegna: la modella è irresistibile in bikini – Foto

April Summers incanta in Costa Smeralda: la modella inglese fa impazzire i suoi follower in bikini.

Celebrità indiscussa dei social, nota anche ai tifosi del calcio italiano, April Summers sta trascorrendo le vacanze in Sardegna. E’ diventata famosa per le sue pose sulla rivista Playboy e per essere apparsa sullo stesso magazine diffusi in diversi Paesi del globo. Il suo fascino accattivante ha conquistato sin da subito una grande fama, soprattutto da parte del pubblico maschile.

Ma in Italia è diventata famosa anche grazie al calcio. Infatti, April è una tifosa dell’Inter e fan sfegatata di Mauro Icardi. Non a caso ha conquistato grande popolarità in Argentina per questo suo “amore” calcistico nei confronti dell’ex attaccante nerazzurro.

Proprio di recente, quando la formazione di Antonio Conte ha conquistato matematicamente lo Scudetto, la top model britannica ha postato una foto a mare, celebrando il titolo dell’Inter. E i tifosi si sono scatenati sotto al suo post. Da qualche giorno, invece, April Summers è in Italia, precisamente in Sardegna, e i suoi scatti sono davvero folgoranti.

April Summers in Sardegna: fan scatenati per la foto in acqua

L’indossatrice inglese si gode momenti di relax tra le spiagge della Costa Smeralda. Dopo aver trascorso dei giorni in Grecia, April Summers è sbarcata in Italia e sta conquistando i cuori dei suoi follower grazie alle foto che pubblica sui social.

Questa mattina, per esempio, ha postato una foto nelle splendide acqua di Baja Sardinia. April si è fatta ritrarre di profilo, esaltando il fondoschiena e il suo corpo attraente. I suoi lunghi capelli biondi accarezzano le curve ed il suo volto angelico fa letteralmente impazzire tutti i suoi follower, tra cui molti italiani.