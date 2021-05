Wanda Nara in città: indizio di mercato, Icardi parte? – Foto

Wanda Nara è tornata in Italia: l’indizio social sul futuro di Mauro Icardi, che riceve il consenso di Zlatan Ibrahimovic.

Mauro Icardi è un calciatore del PSG fino al 2024. Da due anni si è trasferito da Milano a Parigi con Wanda Nara e i bambini, ma l’Italia è il Paese che l’ha lanciato e rimarrà sempre nel suo cuore. L’argentino ha avuto grande affetto dai tifosi dell’Inter, poi il rapporto con la società si è interrotto bruscamente. Ora, l’attaccante potrebbe far ritorno a Milano, anche per accontentare sua moglie, sempre felice di ritornare a casa.

Infatti, la modella non nasconde mai il suo entusiasmo quando torna nel capoluogo lombardo, dove ha lasciato un pezzo di cuore. E proprio quest’oggi, mentre Zlatan Ibrahimovic ha aperto le porte a Mauro Icardi al Milan, Wanda Nara ha postato uno scatto al Duomo con una descrizione che potrebbe far impazzire i tifosi rossoneri.

Wanda Nara a Milano: Icardi nuovo compagno di Ibra? Le dichiarazioni

Un ritorno all’Inter sembra quasi impossibile. Il ritorno a Milano, sponda rossonera invece sembra più probabile. Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato a Striscia la Notizia che Mauro Icardi sarebbe il benvenuto: “Favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti il club, decideranno i dirigenti“.

E quest’oggi, Wanda Nara ha postato una foto dinanzi al Duomo di Milano e ha scritto: “La ragazza più felice del mondo“. Entusiasta di ritornare in Italia e non solo per le vacanze. Magari, spera che si possa intavolare anche una trattativa con il Milan per suo marito. Già, perché la showgirl sudamericana è la procuratrice del bomber del PSG. Sarà proprio Wanda Nara a spingere Icardi a tornare in Italia?