Viky Varga conquista la Costiera: lady Pellé da urlo in bikini- Foto

Viky Varga fa impazzire i fan con alcuni scatti mozzafiato della sua vacanza in Costiera Amalfitana: lady Pellé si mostra in costume ed è stupenda.

Le vacanze continuano per Graziano Pellé e Viky Varga. Il calciatore e la sua compagna hanno trascorso dei giorni nel sud Italia, tra Puglia e Campania, in particolare in Costiera Amalfitana. La bellissima modella ungherese ha postato delle foto meravigliose durante questo soggiorno, e alcuni scatti hanno fatto il giro del web.

Infatti, solo pochi giorni fa, Viktoria ha condiviso “le colline italiane”, non altro che il suo fondoschiena. Insomma, l’indossatrice si mostra sui social genuina e divertente, spontanea come nella vita fuori dallo schermo. E oggi, ha fatto breccia nei cuori dei suoi follower con uno scatto sul bagnasciuga letteralmente da favola.

Leggi anche >>> Alessandra Amoroso canta per l’Italia: la novità di Sky per le notti Azzurre



Viky Varga, stupenda in bikini: la posa al mare incanta i fan – Foto

La compagna dell’attaccante italiano si gode il meritato relax lungo le coste della penisola italiana. Lei che ama viaggiare, non vedeva l’ora di poter visitare i borghi del Paese più noti e più belli, tra questi proprio Amalfi e i luoghi limitrofi. Nell’atmosfera paradisiaca della Costiera, Viky Varga incanta con la sua semplice bellezza ed il suo fisico da urlo.

Quest’oggi ha condiviso una foto in costume, adagiata su una spiaggia piena di sassolini. La futura moglie di Graziano Pellé ha avanzato un quesito ai suoi follower, come spesso fa per interagire con loro: “Meglio la sabbia o i sassi?“.

Dunque, continua il viaggio di Viktoria, alla scoperta delle bellezze italiche. Il suo fascino però, cattura l’attenzione degli utenti social, molto più del panorama mozzafiato che offrono Positano e Amalfi.