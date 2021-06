Lorenzo Insigne, scugnizzo cuore d’oro e dal corpo pieno di tatuaggi

Lorenzo Insigne festeggia 30 anni: un campione in campo e fuori, soprattutto quando si tratta di beneficenza. Poi quella passione per i tatuaggi…

Lorenzo Insigne compie 30 anni, tondi tondi. Il suo compleanno lo festeggia in ritiro con la Nazionale, con il 10 tatuato sulle spalle. Il capitano del Napoli sarà protagonista ad Euro 2020 e proverà a ripetere la sua straordinaria stagione in azzurro con la maglia Azzurra.

🎂 | Tanti auguri a Lorenzo Insigne 🎉

Il capitano azzurro compie 3️⃣0️⃣ anni! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/f2mSdxe3Qs — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2021

L’attaccante partenopeo è nato nel 1991 nel capoluogo campano ed è cresciuto a Frattamaggiore. Grazie a Zeman è esploso in Serie C ed in Serie B, fino a diventare parte della rosa del Napoli sotto la guida di Mazzarri. La prossima sarà la decima stagione con il club azzurro, con il quale ci sarebbe da sottoscrivere un nuovo contratto: nel 2022 andrà in scadenza.

In tutti questi anni, la sua esultanza rarissimamente è cambiata. Ogni volta che celebra un gol, Lorenzo Insigne lo dedica alla sua famiglia. Solitamente forma un cuore con le mani oppure compone due “C“, che sarebbero le iniziali dei figli avuti con Jenny, la moglie con la quale si è unito in matrimonio dal 2012. Ma il capitano del Napoli è un ragazzo d’oro, anche fuori dal campo grazie alle sue attività benefiche.

Leggi anche >>> Europei: a Lorenzo Insigne la 10 di Totti, Antognoni e…. Facchetti



Lorenzo Insigne, tra beneficenza e tatuaggi

Insigne non si tira indietro quando si tratta di dover scendere in campo per motivi extra-calcistici. Durante il primo lockdown italiano a causa della pandemia, il numero 24 azzurro ha donato 100 mila euro agli ospedali della Campania. Inoltre, qualche mese fa si è reso protagonista di un gran bel gesto. Per alleggerire la Pasqua dei bambini all’Ospedale Santobono di Napoli, ha donato le uova di cioccolato e ha promesso di andare quanto prima nei reparti per salutare i ragazzi infermi. Un campione vero fuori dal campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)

Lorenzo Insigne è un grande appassionato di tatuaggi e ne ha diversi su tutto il corpo. Dietro la schiena ha il volto di un leone gigantesco; sulle braccia ne ha di tutti i tipi, sia di grandi dimensioni, che piccoli tattoo. Sulle gambe, invece, ha un disegno in omaggio a Diego Armando Maradona; un bambino con la 24 del Napoli che calcia un pallone; il suo numero tatuato sul polpaccio mancino e tanti altri ancora.