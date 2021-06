Consigli fantacalcio Euro 2020: i 5 attaccanti da prendere e le sorprese

Consigli fantacalcio Euro 2020: la lista dei migliori attaccanti e le sorprese che potrebbero inserirsi nella corsa al titolo di capocannoniere.

Euro 2020 è alle porte, e per tutti gli appassionati di Fantacalcio parte la corsa alla migliore rosa con i consigli per portare a casa il titolo. Sarà una manifestazione particolare perché giocata in diverse nazioni. E alla quale arrivano tante possibili sorprese che potrebbero inserirsi fra le big nella caccia al trofeo. La costruzione della migliore squadra parte indubbiamente da un cannoniere che possa puntare al titolo di miglior bomber della manifestazione. E che soprattutto possa trascinare la squadra più avanti possibile ad Euro 2020. É il modo migliore per non cambiare la rosa e avere in squadra un attaccante prolifico.

Ecco quindi che i primi nomi della lista sono i soliti, ma sarà difficile prenderne all’asta più di 1. Di sicuro Mbappè sarà fra i calciatori più ricercati. Per lui parlano i gol con il Psg ma anche la volontà di affermarsi come migliore attaccante in Europa. Consigliatissimo Harry Kane, terminale offensivo dell’Inghilterra. La punta degli Spurs nelle qualificazioni ha superato abbondantemente la doppia cifra. Lukaku non si discute. Il Belgio punta al titolo, supererà il girone e il centravanti dell’Inter garantirà reti e calcerà anche i rigori. Piace e molto Cristiano Ronaldo. Tirerà i penalty, e con la nazionale riesce anche a segnare su punizione, cosa che difficilmente gli è riuscita con la Juve. Approvatissimo.

Un po’ dietro Lewandowski. Non di certo per la qualità. Sarebbe un peccato grave di lesa maestà. Ha superato il record di Muller, e i 40 gol in Bundesliga lo inseriscono di diritto al top fra i consigli di fantacalcio per Euro 2020. L’unico dubbio è il percorso della Polonia. Se siete certi che possa avanzare nella manifestazione, è l’attaccante perfetto per la vostra squadra. Attenzione però anche a Benzema, che torna in nazionale dopo anni di digiuno e vuole rifarsi. Piace molto anche Immobile, che calcerà i rigori. Occhio però alle sorprese. Sono tante e potrebbero fare la differenza nel vostro team.

Consigli Fantacalcio Euro 2020, le sorprese: tutti gli attaccanti in lotta per il titolo di capocannoniere

Come spesso accade sono i comprimari a far decollare le squadre. Quei calciatori che in pochi cercano, ma che alla fine trascinano i fantallenatori al titolo. Ne è un esempio Simy del Crotone, o anche Vlahovic, destinato a segnare ma letteralmente devastante durante la stagione. Ecco quindi che la vera differenza potrebbe arrivare dai calciatori che in pochi cercano ma che potrebbero trovare la rete con facilità. Ad esempio Burak Yilmaz, che ha trascinato il Lille al titolo con 16 reti e sarà all’ultima vera competizione europea.

Ci convince Depay, vero leader dell’Olanda. Batte i calci di rigore, e sarà sempre titolare in una squadra che può segnare molto. Poulsen della Danimarca può essere una scelta azzeccata. É andato in doppia cifra con il Lipsia, e la sua nazionale si gioca un posto negli scontri diretti dopo il girone. Attenzione a Raspadori. Non parte titolare, ma se Mancini lo ha premiato ha intenzione di renderlo una pericolosa arma a partita in corso. Noi puntiamo anche su Sasa Kalajdzic. É un gigante di 2 metri che allo Stoccarda ha chiuso la stagione con 16 reti, e potrebbe diventare oggetto dei desideri sul mercato.

Nella Russia invece gioca Dzyuba. Non è elegante, non regala emozioni agli esteti del calcio, ma in nazionale segna con regolarità impressionante. Occhio infine a Pandev. La Macedonia non ha grosse possibilità di superare il girone, ma fra i nostri consigli per il Fantacalcio di Euro 2020, per affetto e voglia di chiudere la carriera con un buon rendimento lui è da ultimi slot. Può essere premiato.