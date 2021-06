Stefano Sensi offeso sui social: la reazione della fidanzata Giulia diventa virale – FOTO

Dopo l’ennesimo infortunio della sua stagione, che gli è costato Euro 2020, Stefano Sensi è diventato oggetto di offese: la fidanzata esplode sui social.

La fidanzata di Stefano Sensi non si contiene. Dopo l’ennesimo stop in questa sfortunata stagione, il centrocampista in forza all’Inter è stato costretto a dire addio agli Europei proprio a un passo dal traguardo. Una grande delusione per il talentuoso mediano, che aveva iniziato alla grande in nerazzurro, prima di una scia interminabile di problemi fisici. Senza alcuna sensiblità, molti hater lo hanno però preso di mira sui social, con parole e commenti irripetibili.

In un momento così delicato per il morale del giocatore, alcune persone non hanno nascosto il proprio godimento per questo ennesimo ko che gli costerà uno degli eventi più importanti della sua vita. Ma in difesa di Stefano è intervenuta improvvisamente la sua fidanzata, Giulia Amodio, una delle compagne dei calciatori più amate anche dai fan per la sua avvenenza. Ecco le sue parole, capace di fare un grande rumore sui social, e non solo…

La fidanzata di Stefano Sensi scatenata sui social

Alla cattiveria senza limiti di alcune persone sui social, la fidanzata di Sensi, la splendida Giulia Amodio, ha voluto rispondere a modo suo. Su tutte le furie, la bruna da oltre 120mila follower su Instagram ha pubblicato una foto diventata virale.

Se te lo stai chiedendo, non ha puntato sul suo aspetto fisico per far tacere i detrattori, Anzi, è andata dritto al punto, rispondendo con le stesse armi a coloro che si sono permessi di attaccare, in maniera offensiva e del tutto insensibile, il suo Stefano. Amodio ha infatti sottolineato come sia difficile riuscire a capacitarsi di quanto certa gente riesca ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa e incredibilmente ignorante.

L’invidia è una brutta bestia, e a volte capita che qualcuno possa prendere di mira una persona privilegiata anche nei momenti meno opportuni. Non contenta, Giulia ha quindi continuato con il suo durissimo attacco con questa ‘maledizione’, per cercare di ripagare gli hater con la stessa moneta: “Una cosa ve la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)“. Parole che hanno lasciato il segno. Come nel suo stile.