Si infiamma l’asse Napoli Madrid: Ancelotti l’ha richiesto per il suo Real

Il Napoli ed il Real Madrid di Ancelotti al centro di una possibile e clamorosa trattativa di mercato. Lo scenario

La voce è di quelle che potrebbe sobbalzare qualsiasi tifoso del Napoli. Carlo Ancelotti avrebbe chiesto al Real Madrid, squadra sulla cui panchina è ritornato pochi giorni fa, di fare un piccolo sacrificio economico sul mercato. Obiettivo dell’ex tecnico proprio del Napoli e dell’Everton sarebbe l’esterno partenopeo Lozano, che lo stesso Ancelotti contribuì a portare all’ombra del Vesuvio nel corso della sua gestione. La voce arriva direttamente dalla Spagna.

L’offerta del Real Madrid per Lozano si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’affare, è chiaro che gli azzurri avrebbero un patrimonio niente male da investire sul mercato, per acquistare quei tasselli che mancano per completare la rosa perfetta da consegnare a Luciano Spalletti. Carlo Ancelotti, insomma, avrebbe già fatto la cosiddetta lista della spesa in occasione del suo grande ritorno a Madrid.

Si infiamma l’asse Napoli Madrid: il Real di Ancelotti pronto a soffiare il talento del Napoli

Hirving Lozano, insomma potrebbe essere il prossimo acquisto del Real Madrid, stando alle ultime voci di mercato che arrivano dalla Spagna. A spingere per l’acquisto dell’esterno messicano, Carlo Ancelotti in persona, suo grande estimatore sin dai tempi della esperienza al Napoli. Gli azzurri potrebbero, come anticipato, recuperare il giusto gruzzoletto da reinvestire subito per mettere a disposizione del nuovo tecnico Spalletti una rosa fortemente competitiva.

Un esterno sinistro, forse un centrocampista ed un terzino sinistro, oltre ad un difensore nel caso in cui dovesse partire Koulibaly. Questo occorrerebbe al Napoli, questo potrebbe arrivare, in parte, proprio con la cessione di Lozano al Real Madrid, una prospettiva insperata ma che oggi, con la presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos potrebbe concretizzarsi. Molto più di una voce dicono dalla Spagna, staremo a vedere.