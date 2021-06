Consigli fantacalcio Euro 2020: i migliori centrocampisti e le sorprese

Consigli fantacalcio Euro 2020, i centrocampisti fanno la differenza: ecco i migliori 5 e le sorprese per la vostra rosa ideale.

A pochi giorni dall’inizio di Euro 2020 entrano le vivo le scelte per la rosa del fantacalcio, ed oggi i nostri consigli saranno sul centrocampo. É il reparto che spesso consente ai fantallenatori di fare il salto di qualità, e le individualità pronte a portare bonus sono tante. I primi tre sui quali puntiamo giocano in Italia. Su tutti Eriksen, che ha finito la stagione in crescendo ed ha un ruolo diverso in nazionale. Se per Conte è stato l’equilibratore della mediana, per i danesi è l’uomo chiave. Il fantasista vero, che gioca dietro le punte, ed ha un rendimento altissimo quando rappresenta la nazione risultando micidiale sui calci piazzati.

Stesso discorso per Calhanoglu. É il fulcro della Turchia. Di sicuro il calciatore più rappresentativo, ed ha numeri importanti in nazionale. Può portare bonus in quantità, e la selezione di Şenol Günes, inserita nel girone dell’Italia, può superare la prima fase. Occhi anche a Malinovskiy. É in fiducia, segna con regolarità ed è il rifinitore di una squadra che può sorprendere. Impossibile non fare un pensierino per Luka Modric. La Croazia gira attorno ai suoi piedi, mentre il cervello della Russia è Miranchuk, pronto al riscatto dopo il poco spazio trovato a Bergamo. Nell’Inghilterra attenzione a Mount e Foden. Il calciatore del City convince di più, mentre nella Polonia attenti a Zielinski. Dalla Francia prendiamo volentieri Pogba, puntando su un percorso che potrebbe arrivare fino in fondo, mentre Kanté non porta grossi bonus, ma è garanzia di voti altissimi e gioca per il titolo e per il “Pallone d’oro”. Se avete un solo grande obiettivo puntate Bruno Fernandes. Segnerà e regalerà assist. Occhio infine alle sorprese. Sono tante, e potrebbero farvi fare il salto di qualità .

Consigli fantacalcio Euro 2020: le sorprese a centrocampo

Fra i nostri consigli per la rosa ideale al fantacalcio di Euro 2020 dobbiamo puntare con forza sulle sorprese. Non veri e propri outsider, ma elementi che potrebbero essere strappati per pochi crediti e regalarvi il salto di qualità. Barella non è proprio una sorpresa, ma se all’asta gli avversari si concentrano su nomi più altisonanti, puntateci con forza. Regala bonus e voti alti. Occhio a Damsgaard. Se trova spazio, e lo troverà, sa farsi valere. Ci piace molto Sabitzer. Noi lo scegliamo nella nostra rosa ideale.

Occhio a Grealish nell’Inghilterra. Costa 10 crediti, vivrà una estate da uomo mercato e quando avrà spazio porterà bonus, mentre nella Spagna, che sembra partire sfavorita, Fabian Ruiz può essere preso per 10 crediti. Sarà titolare sicuro e le Furie Rosse vogliono rispondere alle critiche. Il consiglio è uno solo. Prendete un solo grande calciatore, tenendo in considerazione il percorso della nazionale e la possibilità di arrivare fino in fondo. Poi puntate tutto su più calciatori pronti a sorprendere. Potrebbero essere la chiave per arrivare primi al fantacalcio di Euro 2020.