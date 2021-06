Roma, arriva l’attaccante: primo rinforzo vicino per Mourinho

La Roma incassa una risposta positiva dal calciatore, pronto a cedere alla corte di Mourinho: manca poco alla chiusura.

José Mourinho è vicino ad abbracciare il primo rinforzo per la prossima stagione. Il tecnico portoghese ha preso tempo per valutare i calciatori in rosa, e avrebbe chiesto un portiere, almeno un difensore e due attaccanti. Resta da capire quali saranno i movimenti in mediana, dove i giallorossi hanno calciatori di qualità e hanno chiuso il rinnovo di Mkhitaryan. L’obiettivo principale diventa quindi il centravanti. Una boa in grado di svolgere il ruolo che aveva Kane al Tottenham, o che fu di Milito nell’esperienza all’Inter diventata leggenda.

I nomi sono tanti, ma la Roma ha accelerato per un attaccante che secondo i rumors di mercato avrebbe già risposto affermativamente alla chiamata. Pare che ci sia una leggera distanza da colmare, ma che la trattativa potrebbe essere a buon punto. E sarebbe un colpo molto importante per il tecnico portoghese.

Roma Belotti, la trattativa si scalda: il calciatore potrebbe accettare la corte di Mourinho

Andrea Belotti potrebbe passare alla Roma. La trattativa, chiacchieratissima e non solo in questa stagione, potrebbe concretizzarsi. Pare infatti che l’attaccante avrebbe già dato l’assenso al trasferimento in giallorosso, mentre resta da capire quali siano le decisioni di Cairo. Vendere l’uomo migliore della squadra sarebbe la pietra tombale sul rapporto con i tifosi, delusi da una serie di stagioni tutt’altro che esaltanti.

I rumors di mercato parlano di una prima offerta che sarebbe stata rispedita al mittente, ma non di una chiusura totale da parte del club. I granata non tratterebbero per meno di 30 milioni, con eventuali formule per rendere il sacrificio quantomeno importante per le casse e la costruzione della prossima squadra. La Roma per Belotti è invece ferma a 20, ma l’impressione è che Mourinho potrebbe spingere per l’acquisto e provare ad accontentare Cairo. Fra Europei e la Roma in forte pressing, quella di Belotti potrebbe essere l’estate della svolta. Per la stagione del grande salto fra le big.