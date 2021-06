Elseid Hysaj, il terzino senza freni: dalla passione per la Lamborghini all’amore per la moglie

Dalla passione per le auto sportive all’amore per la moglie Fiorenza: quello che non sai su Elseid Hysaj.

Elseid Hysaj è uno dei terzini più forti nella storia del calcio albanese. Esploso in Italia sotto la guida di Maurizio Sarri, prima all’Empoli, poi al Napoli, oggi a saputo imporsi nel calcio internazionale grazie alla versatilità, alla costanza e all’infaticabilità. Tutte caratteristiche naturali che sono frutto anche di una vita tutto meno che ‘normale’.

Suo padre, Gzim Hysaj, raggiunse il nostro paese su un barcone, con la speranza di poter trovare in Italia un futuro migliore. Ma incontrò solo precarietà, difficoltà e razzismo. Arrangiandosi con vari lavori per mandare soldi in Albania alla moglie e al piccolo Elseid, un giorno venne preso come muratore per un certo Marco Piccioli, di professione agente di calciatori. Fu quest’ultimo che promise a Gzim che avrebbe dato una chance al figlio non appena sarebbe cresciuto. E quattro anni dopo gliela diede.

Elseid ebbe così un provino con la Fiorentina e impressionò tutti, arrivando a firmare con l’Empoli solo per alcuni problemi burocratici della Viola. Iniziò così una scalata destianta a farlo arrivare fino alla Champions e ai successi con il Napoli.

Elseid Hysaj: Lamborghini, moglie e non solo

Calciatore che fa del sacrificio e dell’impegno il proprio punto di forza, e che ha avuto un passato tutto meno che semplice, Elseid ha poche grandi passioni. Una di queste è quella per le supercar. Negli ultimi anni al Napoli si è voluto togliere uno sfizio da diverse migliaia di euro: una splendida Lamborghini Huracan personalizzata nera e gialla, con tanto di numero 23 sul volante. Ma la Lambo non è l’unico bolide nel suo garage…

Il calciatore albanese possiede infatti altre auto degne di nota, come una Porsche 911 Turbo, un fuoristrada Jeep Wrangler, una lussuosa Audi S8 opaca, auto in grado di coniugare la sua voglia di sportività e aggressività con una maggiore comodità per i lunghi viaggi in famiglia.

E a proposito di famiglia, Elseid è sposato dal 2019 con la splendida Fiorenza Lekstakaj. Conosciutisi nel 2013, i due hanno fin da subito mostrato un amore enorme, superiore a ogni confine e capace di vincere ogni difficoltà. Dopo aver messo al mondo il primo figlio, Elis, hanno deciso di convolare a giuste nozze con un matrimonio show nel castello di Scutari, in Albania.