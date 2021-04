Calciomercato Napoli, Hysaj in bilico: piace in Italia e all’estero

Hysaj non sa ancora se il suo futuro sarà al Napoli. Il mercato si scalda e alcune squadre in Italia e all’estero ci pensano.

In Napoli-Lazio 5-2, Elseid Hysaj è stato al centro dell’attenzione, così come lo è sul mercato. Nel posticipo del turno infrasettimanale, infatti, l’albanese prima ha difeso su Lazzari quasi causando un rigore, poi dato dall’altra parte alla propria squadra, poi nel secondo tempo si è messo in proprio e dopo una bella cavalcata ha dato palla a Insigne per il 3-0 momentaneo.

La stagione del terzino azzurro voluto da Sarri, è positiva ma senza particolari picchi. Del resto, a parte Di Lorenzo, il reparto più debole della squadra di Gattuso è proprio quello dei terzini, che vedono ancora una volta l’assenza per un lungo e brutto infortunio da parte di Ghoulam. Ora, però, dopo la buona prestazione di ieri, Hysaj si è messo in luce col Napoli, e il futuro potrebbe tenerlo ancora nel capoluogo campano, ma il mercato si scalda.

Leggi anche >>> Napoli, Manolas con due buone prestazioni avvicina la Champions

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, incontro fra gli agenti di Vlahovic e i giallorossi: i dettagli

Hysaj, il mercato in Italia e all’estero

L’avventura di Hysaj al Napoli iniziata nel 2015, quindi, potrebbe finire presto, con il mercato alla finestra. Del resto, il suo contratto scade a giugno 2021 e qualche settimana fa sono andati a farsi benedire i tentativi di rinnovo.

L’agente, inoltre, ha parlato di alcune squadre interessate alle prestazioni del proprio assistito, sia in Italia che all’estero. Su tutti, dovrebbero esserci la Roma e il Milan, con i giallorossi che tengono d’occhio anche le situazioni Meret, che vuole giocare titolare, e Maksimovic il cui accordo con la società di De Laurentiis scade a giugno.

Per quanto riguarda il mercato estero, Hysaj potrebbe ritrovare Maurizio Sarri, il cui nome è dato vicino alla panchina del Tottenham, sulla quale l’ex tecnico di Juventus e Napoli riscoprirebbe il piacere di allenare in Premier League, dopo l’avventura col Chelsea.

La carriera di Hysaj, dunque, potrebbe cambiare direzione, abbandonando Napoli visto il mercato che impazza. Al momento, però, c’è da concentrarsi sulla corsa alla prossima Champions League, dove gli azzurri rincorrono Milan, Atalanta e Juventus.