Maurizio Sarri e la Lazio poi Hysaj e chissà chi ancora. Tante idee tra Napoli e Roma. L’ex tecnico punterebbe un altro azzurro.

Maurizio Sarri e la Lazio dovrebbe a breve ufficializzare il loro accordo, salvo improbabili ripensamenti dell’ultima ora. Il tecnico toscano, dopo una serie di confronti con Lotito e Tare pare abbia accettato l’offerta dei biancocelesti, anche se al momento manca ancora l’ufficialità. Quando anche questa sarà sulla carta allora inizieranno ad aprirsi degli intriganti percorsi di mercato che potrebbero portare a Hysai, e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto con il Napoli.

Il terzino destro Hysaj è ormai una pedina fondamentale nella visione sarriana del calcio, già suo calciatore ad Empoli ed appunto a Napoli e con molta probabilità correrebbe a braccia aperte verso quello che può essere definito a tutti gli effetti il suo padre calcistico. Ma Sarri non si accontenta ed avrebbe chiesto alla società della Lazio di sondare il terreno anche per Maksimovic, ex Torino, anche lui in scadenza di contratto con il Napoli.

Leggi anche >>> Si infiamma l’asse Napoli Madrid: Ancelotti l’ha richiesto per il suo Real

Leggi anche >>>Dopo Sarri, alla Lazio sognano Insigne: l’asso nella manica è Immobile

Nelle ultime ora era rimbalzata anche un’altra notizia abbastanza suggestiva, sempre sull’asse Napoli Lazio. Protagonista dell’indiscrezione, nientemeno che Lorenzo Insigne, tra pochi giorni impegnato con la nazionale di Mancini agli Europei. Insigne che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e che sembra sempre in procinto di poter lasciare gli azzurri. Proprio la Lazio, con Sarri in panchina, oltre ad Hysaj e Maksimovic, questa è la bomba, potrebbe essere la prossima destinazione del talento azzurro.

Sarri alla Lazio, insomma, potrebbe essere davvero questione di ore. Il tecnico ex Napoli e Chelsea avrebbe accettato l’offerta di Lotito e sarebbe ben disposto ad assumere la guida tecnica della società biancazzurra, orfana di Simone Inzaghi passato a sorpresa all’Inter. I primi nomi per il mercato potrebbero essere Hysaj e Maksimovic, entrambi del Napoli ma in scadenza di contratto. Nelle prossime ore il tutto sarà molto più chiaro e preciso.