Ines Trocchia allo specchio senza veli: la top model sorprende i fan – Foto

Ines Trocchia sorprende i suoi follower con uno scatto senza veli: la top model italiana si ritrae solo con una fotocamera tra le mani.

Modella italiana acclamata in tutto il mondo. Grazie alla sua popolarità sui social, Ines Trocchia ha raggiunto importanti traguardi professionali. Ha cominciato in trasmissioni sportive televisive, per poi approdare sulle pagine di riviste sportive e di moda. L’indossatrice di Nola continua ad incantare i suoi follower tramite shooting mozzafiato che pubblica di tanto in tanto sui social.

La top model quest’oggi ha letteralmente esagerato, postando un’immagine di sé unica, non si è mai mostrata così. Ecco di cosa si tratta.

Ines Trocchia, la foto artistica allo specchio fa impazzire i fan

Ines collabora con una nuova rivista che esalta il corpo delle donne, senza veli e senza filtri. Il naturale che tanto piace alla modella napoletana, che spesso si è fatta ritrarre in pose in cui esalta le sue doti fisiche e non nasconde nulla.

La foto della top model italiana è di una bellezza artistica notevole. Ines Trocchia si ritrae allo specchio completamente senza abiti, incrociando con eleganza e stile le gambe e coprendo i seni con la fotocamera. Un’immagine pura, come le lenzuola del letto completamente bianche. Una donna, uno specchio ed una camera fotografica. Nulla di più. Ma tanto basta ai follower per restare senza fiato dinanzi ad uno scatto sublime.