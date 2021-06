Juve Gabriel Jesus, si tratta: auto, passioni e curiosità sul brasiliano

Allegri avrebbe chiesto alla Juve Gabriel Jesus: ecco le curiosità sul brasiliano che potrebbe approdare a Torino.

Torna caldo in casa Juve il nome di Gabriel Jesus. Il Manchester City non vorrebbe privarsi del calciatore, che in questa stagione però non ha trovato troppo spazio nonostante le incredibili qualità. La punta titolare nella selezione verdeoro, potrebbe accettare la corte di Agnelli, che anche in passato provò ad intavolare un discorso con gli sceicchi. Potrebbe essere la volta buona, perché Guardiola dopo l’addio di Aguero vorrebbe ristrutturare il reparto e puntare ad un nome eccellente.

Servirebbe un piccolo sacrificio, anche per gli sceicchi in questa fase. Ecco quindi che potrebbe inserirsi la Juve, che andrebbe con forza su Gabriel Jesus qualora dovesse partire Ronaldo. Ma chi è davvero il centravanti che Allegri ha messo nella sua lista dei desideri. Si tratta di un brasiliano impegnatissimo nella lotta alle discriminazioni razziali, che ha un rapporto speciale con la mamma e auto da sogno in garage.

Juve, Gabriel Jesus è il primo nella lista: le curiosità sul brasiliano del City

La pista si scalda, perché Agnelli e Allegri non hanno intenzione di farsi trovare impreparati in caso di addio di Cr7. Ecco quindi che dal summit fra dirigenza e tecnico, il nome del brasiliano sarebbe tornato con forza d’attualità. E come spesso accade, i bianconeri sarebbero stati convinti non solo dalle qualità tecniche, ma anche dalle valutazioni extra campo. Gabriel Jesus è infatti considerato un grande atleta, che in allenamento non si risparmia. É impegnatissimo nella lotta alle discriminazioni razziali, e spesso sui social posta foto che raccontano le sue battaglie.

Ha un legame strettissimo con la mamma, che spesso interviene nelle vicende calcistiche e sentimentali in difesa del figlio ed è ritratta in un tatuaggio sul braccio, ed ha una vera passione per videogame e auto. Il brasiliano nei suoi viaggi ama visitare i luoghi a bordo di bolidi di ultima generazione. In particolare Lamborghini e Ferrari, noleggiate per l’eccezione. Nel suo parco auto non mancano però i veicoli di proprietà, soprattutto le Mercedes. A Manchester è spesso in giro con la sua GLE, parcheggiata nello splendido appartamento in una lussuriosa via in cui il calciatore si rilassa grazie alla piscina, alla palestra e alla jacuzzi che sono all’interno. Ecco chi è Gabriel Jesus, il calciatore che piace ad Allegri e potrebbe raccogliere l’eredità di Ronaldo.