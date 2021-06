Milik non giocherà ad Euro 2020: i motivi della dura decisione

Milik non giocherà Euro 2020: lo ha comunicato la federazione della Polonia con una nota. I motivi della scelta.

Dura perdita per la nazionale polacca. Arkadiusz Milik non farà parte della spedizione che prenderà parte ad Euro 2020. Lo ha appena comunicato la federazione con un Tweet, in cui svela i motivi di una scelta difficile ma irrevocabile. Pare infatti che lo staff medico, dopo aver provato a seguire un protocollo specifico, abbia comunicato a Paulo Sousa che i rischi sarebbero molto alti.

Il calciatore ex Napoli si era infatti presentato con un problema al ginocchio, rimediato nell’ultimo incontro in Ligue 1 con il Marsiglia. Un guaio che non sembrava intralciare il percorso di Milik ad Euro 2020. Dopo attente valutazioni invece, il calciatore non ha superato i controlli medici, ed è stata la federazione polacca a chiarire quali sono i contorni della vicenda.

Milik niente Euro 2020: la Polonia svela i motivi della decisione

Il problema al ginocchio ha condizionato l’avvicinamento di Milik ad Euro 2020. La preparazione alla competizione è stata infatti frenata da un infortunio che non è grave, ma che impedisce all’attaccante corteggiato dalla Juve di disimpegnarsi regolarmente negli allenamenti e in partita. Milik non ha di fatto potuto affrontare le sedute a pieno carico. La federazione ha quindi chiarito che i sintomi avvertiti durante la preparazione, e i controlli ai quali si è sottoposto, hanno dato l’esito che Paulo Sousa temeva.

Arkadiusz Milik nie zagra na UEFA EURO 2020. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2021

Il calciatore avrebbe addirittura lasciato il ritiro per far rientro nella squadra di club, che approfondirà le visite e proverà a sanare l’infortunio. Tegola quindi per Paulo Sousa, che incassato il responso medico del dottor Jaroszewski, ha scelto insieme all’attaccante di chiudere anzitempo l’avventura Europea.