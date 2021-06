Chi è Teun Koopmeiners, centrocampista goleador vicino a diventare un calciatore dell’Atalanta: trattativa in dirittura d’arrivo.

Gasperini ha in mano il prossimo talento da trasformare in campione. Mentre a Bergamo iniziano a chiedersi chi è Teun Koopmeiners, Percassi è già pronto a mettere sul tavolo una cifra importante per regalare alla Dea un nuovo importante innesto di mercato. Battuta quindi la concorrenza della Roma, che puntava su un centrocampista seguito in passato anche dal Napoli e dall’Inter. Il calciatore dell’ Az Alkmaar, in questa stagione ha fatto registrare numeri da record.

Si tratta di un elemento in grado di fare entrambe le fasi, e con una spiccata propensione al gol. Con il club olandese ha infatti trovato la via della porta in 15 occasioni nelle 31 partite da titolare, mettendo insieme anche 5 assist. A conti fatti, il ventitreenne ha partecipato a circa il 30% delle reti realizzate dall’Az Alkmaar. Ecco chi è Teun Koopmeiners, il profilo perfetto per il modulo di Gasperini. Fra i suoi idoli c’è un lottatore molto famoso, e nelle foto si mostra insieme alla splendida compagna.

Leggi anche: Rui Patricio alla Roma: curiosità e passioni del portiere portoghese

Chi è Teun Koopmeiners: le passioni e la splendida compagna dell’olandese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners)

L’Atalanta sta per chiudere l’acquisto di Teun Koopmeiners. Fra oggi e domani potrebbero arrivare le firme con la Dea, che è pronta a regalarsi un centrocampista dai numeri molto rilevanti. Soprattutto in zona gol. Si tratta di un calciatore fisico, con piedi educati e spiccata abilità nelle verticalizzazioni e nel gioco di prima. É descritto con un ragazzo molto sereno, un gran lavoratore pronto a prendersi un posto in nazionale, in cui è stato convocato da De Boer per Euro 2020 e potrebbe trovare spazio dopo il forfait di van de Beek.

Nei social ama mostrarsi in compagnia della splendida fidanzata, ed una passione per il mare. Il suo atleta preferito sembra essere il famosissimo lottatore MMA Conor McGregor, che è spesso ripreso dal calciatore sui social per le sue vittorie e le particolari esultanze dopo i match. Ecco chi è Teun Koopmeiners, il nuovo guerriero dai piedi buoni pronto a diventare il rinforzo ideale per l’Atalanta.