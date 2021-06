Maicon cambia squadra: il brasiliano potrebbe incrociare di nuovo la Roma

Dopo l’avventura in Serie D al Sona Maicon è pronto a iniziare una nuova avventura in un club di San Marino, il Tre Penne.

Chiusa la parentesi al Sona con una partita giocata accanto a un suo grande fan, Enrico Ruggeri, Maicon è pronto a tuffarsi subito una nuova avventura. L’ex eroe del Triplete dell’Inter, con un passato molto importante alla Roma, sta per vestire la casacca del Tre Penne, una squadra di San Marino. E proprio per questo motivo potrebbe tornare a incrociare il proprio destino con quello della formazione giallorossa della Capitale…

Tornare a giocare contro la Roma? Ebbene sì. Ma facciiamo un passo alla volta. La notizia, riportata da San Marino Tv, è quella del passaggio ormai quasi ufficiale dell’ex terzino brasiliano dal Sona al Tre Penne, squadra che ha vinto quattro titoli di San Marino ed è da anni una delle formazioni più in vista del piccolo Stato del Monte Titano. Una squadra qualificata alla prossima Conference League.

Maicon al Tre Penne: giocherà in Conference League

A riferire la notizia dell’imminente passaggio del brasiliano al Tre Penne è stata San Marino Tv. A quanto pare il calciatore sta ultimando gli ultimi dettagli per poter giocare con la squadra già dal primo allenamento del 21 giugno, per poter preparare al meglio il primo grande doppio appuntamento della squadra sammarinese.

L’esperienza del calciatore ex Inter e Roma è infatti necessaria alla compagine per poter affrontare un grande impegno europeo. Il Tre Penne debutterà in Conference League, terza competizione per club del Vecchio Continente, con la gara d’andata dell’8 e quella di ritorno del 15 luglio. Non si conosce ancora la squadra che proverà a fermare subito la corsa della formazione di San Marino. Quel che è certo è che sarà molto difficile riuscire a superare il turno.

Potenzialmente però il calciatore classe 1981 potrebbe ritrovare sul terreno di gioco addirittura una delle sue grandi ex squadre, la Roma. L’unica italiana qualificata alla terza competizione continentale è infatti proprio la formazione giallorossa allenata dal suo ex tecnico, Mourinho, lo Special One con cui Maicon ha conquistato lo storico Triplete 2010. Con la Lupa il terzino brasiliano ha giocato per tre stagioni, dal 2013 al 2016, mettendo a segno 5 reti in 69 presenze, lasciando uno splendido ricordo in tutti i tifosi.