Mercato Inter, sbuca un nome nuovo: arriva dalla Spagna

Dalla Spagna rilanciano con forza l’interesse dell’Inter per un calciatore del Real Madrid: si tratta di Odriozola, che avrebbe già parlato con Ancelotti.

Entra nel vivo il mercato dell’Inter, alle prese con i problemi finanziari e con la vicenda Hakimi. Prima di regalare ad Inzaghi gli innesti richiesti, l’obiettivo del club è di blindare una serie di calciatori considerati incedibili. C’è da sostenere però un sacrificio importante. Almeno uno. E la scelta sarebbe ricaduta su Hakimi, per il quale il Psg è pronto a fare follie. Nei prossimi giorni l’esterno potrebbe prendere la strada che lo porta a Parigi, e Marotta e Ausilio vogliono cautelarsi.

Ecco quindi che spunta un nome nuovo, e lo riporta il portale spagnolo Todofichajes. Pare infatti che Ancelotti abbia dato il benservito ad un esterno, pronto a cambiare aria. Sarebbe una trattativa possibile, non solo per il valore tecnico del calciatore, ma anche per una valutazione che consentirebbe all’Inter di intervenire senza un grosso esborso economico.

Inter su Odriozola, c’è il prezzo: tutto dipende da Hakimi

É partito il casting in casa Inter per il terzino, e dalla Spagna rilanciano con forza il nome di Alvaro Odriozola. Sono tanti i calciatori in lizza per prendere il posto dell’ex Real Madrid, ed è il chiaro segnale che la trattativa con il Psg potrebbe avere uno sbocco immediato. E definitivo. Ecco quindi che sbuca il nome del venticinquenne, che ha appena chiuso l’esperienza in prestito al Bayern Monaco.

Todofichajes afferma che Ancelotti avrebbe dato il via libera alla partenza di Odriozola, e conferma l’interesse dell’Inter. Marotta e Ausilio vorrebbero infatti monetizzare al massimo al cessione di Hakimi, strappando una cifra altissima al Psg e trovando un sostituto a basso costo. Il nome del terzino diventa quindi interessante. Odriozola ha infatti esperienza europea, maturata al Real e in Baviera, e accetterebbe il passaggio all’Inter. Il prezzo favorisce la trattativa. Pare infatti che i blancos potrebbero chiedere 10 milioni. Non una cifra altissima per chiudere un affare che dalla Spagna considerano possibile.