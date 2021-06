Mercato Napoli, si attende Basic: Spalletti ha in mente anche altri nomi

Spalletti il Napoli e il mercato per la prossima stagione. Gli obiettivi degli azzurri per costruire una nuova identità.

Il nuovo Napoli di Spalletti inizia man mano a ragionare concretamente di mercato in vista dell’inizio del ritiro che consegnerà al tecnico toscano, si spera, una squadra già fortemente competitiva. Gli azzurri sono alla ricerca del profilo giusto per il centrocampo. Il calciatore individuato, cosi come si è spesso accennato in questi giorni è Toma Basic del Bordeaux. Il ragazzo rappresenta la perfetta sintesi tra le doti richieste per un centrocampista da Spalletti.

I francesi sembrano orientati a non scendere sotto i 10 milioni di euro per la valutazione del ragazzo, mentre il Napoli vorrebbe chiudere a 8. Le parti restano comunque vicine e la trattativa sembra sia bella che avviata. In questo momento il Napoli getta le basi per costruire, attraverso il mercato che si aprirà a breve la squadra da affidare a Luciano Spalletti, per ambire dalla prossima stagione, con decisione, almeno ai primi quattro posti in classifica.

Mercato Napoli, si attende Basic: De Paul ed Emerson Palmieri i nomi che stuzzicano Spalletti

I sogni nel cassetto del nuovo Napoli di Luciano Spalletti sono Emerson Palmieri, oggi al Chelsea, attualmente in ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini e Rodrigo De Paul dell’Udinese, per il quale, si era vociferato nelle scorse settimane c’era stata una accellerata da parte del Napoli per una eventuale trattativa a discapito di Milan ed Atletico Madrid, già da tempo fortemente interessate al trequartista argentino dell’Udinese.

Luciano Spalletti vuole fine da subito dare il suo marchio a questo Napoli ed il prossimo mercato mostrerà di certo una società pronta ad accontentare il suo tecnico per un progetto che sia ambizioso e che parli di un Napoli finalmente in lotta per le prime posizioni. Basic potrebbe essere il primo acquisto, poi potrebbe esserci qualche cessione, Ruiz maggiore indiziato. Il resto si vedrà, strada facendo. Il ritiro precampionato, è ancora lungo.