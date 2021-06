Dalla moglie Martina al figlio torinista: alcune curiosità su Leonardo Bonucci

La vita privata di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus: dalla moglie Martina ai figli Lorenzo, Matteo e Matilda.

Leonardo Bonucci non è un calciatore che lascia indifferenti. Amatissimo dai tifosi, specialmente da quelli della Juventus, detestato da molti, anche dai suoi ex supporter del Milan, sul campo ha spesso saputo far parlare di sé a suon di gol e grandi prestazioni, ma anche per qualche polemica di troppo. Come dimenticare l’atteggiamento minaccioso nei confronti di Rizzoli, con la sua testa poggiata su quella dell’allora fischietto bolognese, o le sue numerose esultanze provocanti, al grido ‘simbolico’ di: “Sciacquatevi la bocca“.

Non proprio un esempio di eleganza, sul terreno di gioco. Ma fuori dal campo Leo è una persona completamente diversa. Marito innamorato, padre premuroso, ha più volte dimostrato di essere una persona di grande spessore quando si tratta di stare con la sua famiglia. Scopriamo insieme alcuni segreti sul difensore della Nazionale.

Leonardo Bonucci: moglie e figli

Partiamo dalle origini: dov’è nato Leonardo Bonucci? Il difensore bianconero è nato a Viterbo il 1° maggio 1987. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dopo un passato al Bari è esploso definitivamente alla Juventus, diventandone una bandiera (se si eccettua una parentesi al Milan).

Fedele alla maglia come alla moglie. Leo è sposato dal 2011 con la splendida Martina Maccari, salita alle cronache durante il periodo della pandemia per un suo sfogo contro il Covid che ha scatenato non poche polemiche sui social. I due si sono conosciuti quando Leo giocava al Bari, nel 2008, e da allora non si sono più lasciati, dando vita a ben tre figli.

Il primogenito, Lorenzo, è diventato un idolo per molti appassionati di calcio. Pur essendo l’erede di una leggenda bianconera come Bonucci, è un tifoso… del Torino (il suo idolo è il Gallo Belotti)! Anche del secondogenito, Matteo, si è parlato nel corso degli anni, ma per un motivo meno felice. Purtroppo il bambino è stato colpito da una grave malattia nel 2016. Sottoposto a un intervento chirurgico, dopo pochi mesi per fortuna è stato dichiarato fuori pericolo. La terza figlia della coppia Bonucci-Maccari, Matilda, è nata invece nel 2019.

Per il resto, non si conoscono particolari passioni, anche se sappiamo che condivide l’amore per il calcio anche con il padre e il fratello. Anche su Instagram, dove ha un account ufficiale, il difensore raramente pubblica scatti che non riguardino o il suo lavoro o la sua famiglia.