Wijnaldum al Psg: le curiosità sul centrocampista che veste “Depay”

Il Psg brucia tutti e si assicura Wijnaldum: le curiosità sul centrocampista legatissimo a Depay. I due sono compagni in nazionale ma condividono un’altra passione.

É il Psg a chiudere la prima telenovela di mercato dell’estate. Dopo mesi di offerte incassate, voci su scelte effettuate, e tentativi del Liverpool, Georginio Wijnaldum non ha resistito alla corte di Leonardo. Colpo importante per i parigini, che si assicurano uno dei migliori centrocampisti in circolazione in Europa senza spendere neanche un euro per il cartellino. Il blitz del Psg è andato a buon fine, e Wijnaldum è già stato presentato con un video sulle pagine social del club.

Il guerriero olandese è pronto quindi ad una nuova esperienza, che lo porterà a cambiare abitudini ma non le passioni, che spesso mostra sui social con orgoglio. Dalle sue auto al look, che è curato da un suo compagno in nazionale.

Wijnaldum al Psg: il rapporto con Depay e le auto da sogno dell’olandese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gini Wijnaldum (@gwijnaldum)

Auto da sogno, vestiti griffati, anche dal suo “stilista” preferito. Wijnaldum al Psg porterà sostanza e muscoli in mediana. I francesi accoglieranno un centrocampista che ha molte passioni fuori dal rettangolo verde. A partire dalle auto. Nel suo garage ci sono infatti automobili da sogno. A partire dalla Mercedes Amg personalizzata da circa 150 mila euro. Il calciatore ama le Lamborghini, e possiede un esemplare di Urus da 200 mila euro.

La sua auto preferita però è la Rolls Royce Wraith, che ha un valore di circa 350 mila euro. Una vera supercar da sogno. La sua seconda passione però e la moda, ed ha uno stilista d’eccezione. Si tratta del compagno di nazionale Memphis Depay, del quale Wijnaldum è quasi un modello viste le tante foto sui social con gli abiti griffati dal calciatore del Lione.