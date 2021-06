Euro 2020, Kane e Mbappé per lo scettro del gol: tutte le possibili sorprese

É lotta aperta ad Euro 2020 per il titolo di capocannoniere. Da Mbappè a Kane e Lewandowski sono tanti i bomber in corsa: attenzione però alle possibili sorprese.

L’attesa è finita. Euro 2020 partirà all’Olimpico con il match fra Italia e Turchia, e dal calcio d’inizio sarà lotta al titolo. Non solo per l’ambito trofeo, ma anche per lo scettro di capocannoniere, che poche volte come in questa edizione è un rebus tutto da decifrare. I favoriti non mancano, anche prendendo in considerazione le squadre che potrebbero arrivare fino in fondo. Proprio per questo Mbappé ha la quota più bassa fra i bookmakers, seguito da Kane e da Cristiano Ronaldo.

Lukaku è indubbiamente destinato ad incidere. É il terminale offensivo di un Belgio che offre un calcio ultra offensivo, batte i rigori ed è insostituibile. Un passo indietro Lewandowski. Non di certo per la capacità di andare in gol, ma per le difficoltà che potrebbe incontrare la Polonia. Immobile non dispiace, ma non è fra i favoriti nelle quote, così come Depay, che invece potrebbe essere decisivo per le sorti dell’Olanda. Attenzione però alle sorprese. Sono tante, una in particolare, e stuzzica molto gli amanti delle statistiche e gli scommettitori.

Euro 2020, è lotta per il titolo di capocannoniere: le possibili sorprese

La corsa al titolo di capocannoniere renderà ancora più avvincente Euro 2020. Fra i tanti nomi che potrebbero raccogliere l’eredità di Griezmann, ci sono tante sorprese pronte ad inserirsi nella lotta al titolo. Il francese nel 2016 non era fra i favoriti, ma segnò a raffica, supportato da una squadra molto votata all’attacco. Ci piace pensare che anche in questa stagione possa essere uno degli outsider a fregiarsi del titolo di miglior bomber della competizione. Uno di questi potrebbe essere Bruno Fernandes del Portogallo. Ha fiuto del gol, e lo ha dimostrato cambiando identità al Manchester United. Batte i calci piazzati, quei pochi che lascia Ronaldo, e segna con continuità.

Un altro calciatore che potrebbe segnare molto è Giroud. Deschamps ha anche Benzema, che potrebbe però partire dietro anche a causa degli infortuni. L’attaccante del Chelsea inoltre con 5 reti potrebbe raggiungere il record di Henry. Un incentivo in più per fare bene. Nella Spagna attenzione a Gerard Moreno. Se parte titolare ha i numeri per segnare molto. Se al suo posto dovesse invece giocare Morata, è un altro nome da tenere in considerazione. Nelle partite importanti fa la differenza. Il nostro favorito però fra i nomi meno presi in considerazione è Depay. Il girone dell’Olanda è abbordabile, e potrebbe già nelle prime tre partite fare molti gol. Consigliatissimo.