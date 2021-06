Chi è Alessio Dionisi, l’erede di De Zerbi al Sassuolo

La vita privata di Alessio Dionisi, il tecnico scelto dal Sassuolo come erede di De Zerbi: moglie e passioni.

Il Sassuolo punta ancora sul bel calcio. Dopo le grandi stagioni sotto la guida di Roberto De Zerbi, i neroverdi hanno scelto di ripartire da un altro allenatore emergente, tra i più apprezzati dall’intero panorama italiano nell’ultimo anno: Alessio Dionisi. Il tecnico, dopo aver bruscamente rotto con l’Empoli, è pronto per proseguire il lavoro dell’allenatore bresciano, volato allo Shakhtar alla fine della stagione 2020/21.

Nato ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, il 1° aprile 1980, con un passato da discreto calciatore, negli ultimi dodici mesi si è messo in luce grazie a un campionato straordinario di Serie B alla guida della squadra del presidente Corsi, concluso con una promozione arrivata con diverse giornate di anticipo, nonostante le difficoltà dovute al Covid. Accostato da molti al primo Sarri, quello diventato grande proprio ad Empoli, predilige come modulo il 4-3-1-2, e nell’ultima stagione ha fatto esplodere diversi giocatori, probabilmente già pronti per il salto di qualità, come Sabelli, Stulac, Ricci, Bajrami e Mancuso, autore quest’ultimo di ben 20 reti.

Alessio Dionisi: moglie e vita privata

Esteta e profeta del bel gioco, sempre alla ricerca della modernità, Dionisi non è un personaggio molto spettacolare al di fuori del terreno di gioco. La sua vita privata è nel solco della massima riservatezza. Non ha ancora un account social ufficiale (su Facebook è presente con un account privato), ma non è impossibile che possa presto aprirne una.

Ai tempi del Varese ha conosciuto la prima donna importante della sua vita, Paola Frascaroli, all’epoca responsabile marketing del club. I due intrecciarono una storia d’amore, senza mai sposarsi ma restando insieme per oltre dieci anni. Dalla loro relazione sono nati i suoi due figli, un maschio e una femmina. Dopo la fine della storia con Paola, Dionisi è stato visto in compagnia di Maila Celotto, ma attualmente non sappiamo se abbia o meno una relazione.

Quel che è certo è che, in passato, il tecnico aveva iniziato anche una vita da imprenditore, avviando la Arcoiris, un’azienda dedita all’organizzazione ci centri estivi per bambini. Anche su quest’attività al momento non si hanno più notizie. Insomma, è un personaggio ancora fuori dal giro del gossip e dei rotocalchi. Ma il suo approdo in Serie A aiuterà di certo a conoscerlo meglio.