I consigli della redazione di Calciopolis sui pronostici delle prime 3 giornate di Euro 2020

Buongiorno a tutti, stasera all’Olimpico di Roma, con esattamente un anno di ritardo, causa Covid19, prenderà finalmente il via, il campionato europeo Euro 2021 (2020) e la redazione di Calciopolis, come sempre, analizzerà con voi le prime 4 gare di questa manifestazione individuando i pronostici da consigliarvi. Le gare in programma in questo secondo week-end di giugno 2021 sono: Turchia-Italia, Galles-Svizzera, Danimarca-Finlandia, Belgio-Russia, Inghilterra-Croazia, Austria-Macedonia e Olanda-Ucraina e tra queste, noi abbiamo scelto di puntare sulle quattro che a nostro avviso, sembrano essere un po più affidabili.

Pronostici Euro 2020: la quaterna consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di venerdì, sabato e domenica prossimi:

si tratta di una quaterna a quota 8, con inizio alle ore 21:00 di oggi

Turchia-Italia: X2 e Multi-gol 2-4

Danimarca-Finlandia: Multi-gol 1-3

Austria-Macedonia: Multi-gol casa 2-4

Olanda-Ucraina: 1X e Under 3,5

