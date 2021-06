Europei, la Turchia si affida a Calhanoglu: al Milan pronto il rinnovo?

Europei Turchia Milan e rinnovo, Calhanoglu detta le priorità per le prossime settimane. Intanto Maldini osserva.

Hakan Calhanoglu agli Europei con la sua Turchia nell’esordio contro l’Italia di questa sera. Il numero dieci del Milan, inoltre ha una questione in sospeso proprio con i rossoneri, quel rinnovo di contratto che ormai da mesi perseguita i tifosi del diavolo, per niente disposti a perdere, per di più a zero, uno de loro beniamini. Dopo gli Europei probabilmente ci sarà l’incontro decisivo per il calciatore che ora chiede solo di concentrarsi in vista delle sfide con sua nazionale.

Calhanoglu tra i più seguiti della Turchia, se non ampiamente il più seguito, che si appresta a partecipare ai prossimi Europei con interessanti ambizioni. La prima gara contro l’Italia potranno già dirci molto sulla squadra del calciatore del Milan, che attende con ansia notizie riguardanti il suo eventuale rinnovo di contratto. Il calcio sta per regalarci una pagina intensa ed emozionante della sua meravigliosa storia. Manca davvero poco, ormai al fischio d’inizio inaugurale.

Europei, la Turchia si affida a Calhanoglu: il contatto con Maldini per il rinnovo al Milan

Il calciatore della Turchia, da cui i tifosi si aspettano il massimo è proprio lui, Hakan Calhanoglu, numero dieci del Milan, calciatore moderno, tra assist e gol sfornati a raffica. Il girone con Italia, Galles e Svizzera potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per i turchi di mettersi in mostra. Dopo gli Europei, cosi come dichiarato dallo stesso calciatore, parlerà con i rossoneri e con Paolo Maldini, già sentito pochi giorni fa proprio per parlare di rinnovo.

Le priorità di Calhanoglu, sono quindi, al momento, la Turchia, l’Italia, gli Europei quindi e poi il rinnovo eventuale con il Milan, con le sirene bianconere già puntate da qualche tempo sul calciatore. Il futuro non è insomma ancora scritto, e per conoscere qualcosa in più bisognerà attendere la fine dell’avventura europea turca. Il Milan monitora in ogni caso, costantemente la situazione. I tifosi, dunque, non possono fare altro che attendere.