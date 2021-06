Zhang lavora su due fronti, uno con l’Inter e l’altro in patria: la demolizione è pronta, e i tifosi attaccano. Con un messaggio che non lascia ben sperare i sostenitori nerazzurri.

Duro il compito di Simone Inzaghi, che dovrà confermare le ambizioni di una squadra sempre sotto i riflettori per le tante trattative in uscita. Marotta e Ausilio stanno provando a piazzare gli esuberi per evitare sacrifici “sanguinosi” a livello tecnico, nonostante le folli cifre offerte. Un compito delicato, perché snaturare una macchina vincente, portata al traguardo da Conte, sarebbe un delitto sportivo che tifosi e dirigenti provano a scongiurare.

Le notizie in arrivo dalla Cina non fanno però ben sperare. Oltre alla maxi multa incassata da Suning, Zhang ha accantonato momentaneamente l’Inter per completare un progetto di demolizione che ha quasi dell’assurdo. Una storia cancellata in pochi anni e dopo un titolo, che non è servito a ridare slancio ad un progetto ambizioso, tramontato prima ancora di decollare del tutto. Quello dello Jiangsu Suning, che dalle foto in arrivo dall’Oriente, è ormai totalmente cancellato.

Inter, Zhang in Cina “demolisce” lo Jiangsu”: il messaggio sarcastico che mette paura ai nerazzurri

Suning is tearing down the club buildings, 3 months after they killed her. How many months will it take for Inter? pic.twitter.com/xxFaWHlrbd — FC JIANGSU Forever (@FCJiangsu) June 11, 2021

Le foto in arrivo dalla Cina testimoniano l’incredibile demolizione del centro sportivo dello Jiangsu. Dopo il caos per gli stipendi non pagati, la “cessazione delle attività non rilevanti”, e i tanti attacchi incassati in patria, Suning ha scelto di resettare l’esperienza con il calcio in Cina. L’avveniristico centro sportivo è durato quindi meno di 4 anni. Costruito nel 2017, con l’intenzione di accogliere al meglio i calciatori e lo staff di una squadra ambiziosa, è stato abbattuto per decisione di Zhang nelle ultime ore.

Jiangsu Suning Xuzhuang Football training center, equipped with top-notch facilities and opened in 2017, is under demolition. It was the training center of Jiangsu FC(Suning). Left: Xuzhuang Football Training Center (before) Right: Xuzhuang Football Training Center(June, 2021) pic.twitter.com/G22491FDW1 — Titan Sports Plus (@titan_plus) June 11, 2021

Il tutto dopo un titolo vinto, che lasciava ben sperare per la storia di un club pronto a decollare in Oriente. E invece nelle ultime 24 ore si sono presentate le ruspe, che hanno gettato al suolo le strutture. Sulla pagina dei tifosi dello Jiangsu compare un messaggio poco edificante per i tifosi dell’Inter, che già hanno messo nel mirino Zhang. “Suning sta buttando giù gli edifici del club tre mesi dopo averlo ucciso. Quanti mesi ci vorranno per l’Inter?”. Non un bell’indizio che dalla Cina porta scompiglio a Milano. Le prossime mosse del presidente in Italia daranno la dimensione di quale potrebbe essere il futuro della squadra.