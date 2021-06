Europei, gli avversari dell’Italia: Hakan Calhanoglu e le grosse auto

Calhanoglu le auto e l’Italia agli Europei. Il calciatore del Milan pronto a cambiare maglia dopo la competizione continentale?

I campionati Europei di calcio sono ormai alle porte e tra le avversarie dell’Italai di Roberto Mancini troviamo la Turchia del trequartista milanista a Hakan Calhanoglu. Trequartista efficace e bello da vedere, il turco quest’anno è stato protagonista della cavalcata rossonera verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il suo futuro è al momento ancora incerto, il rinnovo con i rossoneri non è arrivato, cosi come nemmeno l’offerta giusta per cambiare squadra.

La sua grande passione, è risaputo negli ambienti calcistici, ma verificabile anche attraverso i social, sono le grosse auto. Auto sportive e non che Hakan come molti calciatori cambia di continuo. Una vera e propria mania insomma. Il turco, con la sua nazionale affronterà l’Italia di Roberto Mancini tra qualche giorno, nei gironi eliminatori degli Europei di calcio in versione itinerante, inizialmente previsti per lo scorso anno, poi rimandati causa covid.

Europei, gli avversari dell’Italia: Hakan Calhanoglu tra Mercedes e Bentley

Calcio e belle auto per Hakan Calhanoglu trequartista del Milan, per il momento e della nazionale turca, prossima avversaria dell’Italia agli Europei che prenderanno il via tra qualche giorno. Non è ancora chiaro il suo futuro. Si diceva, tra la possibilità remota di restare al Milan e quella concreta di cambiare squadra. Forse addirittura campionato. Quello che è chiaro invece, è il suo grande amore per le quattro ruote, come testimoniano gli scatti che di contino lo immortalano sui social o su qualche rivista.

Una Mercedes G 63 Amg ed una Bentley tra le preferite di Hakan Calhanoglu prossimo avversario dell’Italia di Roberto Mancini agli Europei che avranno inizio tra qualche giorno con la sua Turchia. Il suo futuro, per ora incerto, al momento passa in secondo piano, l’appuntamento principale sono gli Europei in cui spera di fare bene con la sua nazionale, per regalarsi magari un nuovo club ed una nuova bellissima automobile.