Juventus, primo regalo per Allegri: operazione ad un passo

La Juventus prepara il primo regalo a Massimiliano Allegri: il tecnico blinda Juan Cuadrado per la prossima stagione, i dettagli dell’operazione.

La Juventus pensa alla prossima stagione che dovrà dare risposte concrete in campionato e in Champions League. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha messo in moto il calciomercato bianconero, intento a migliorare qualche reparto e blindare diversi giocatori inamovibili per il sistema di gioco dell’allenatore.

La società sta riflettendo sul futuro di diversi calciatori in rosa, considerati di troppo o pronti ad essere utilizzati come pedine di scambio. Sicuramente non rientrerà tra questi Juan Cuadrado: il terzino della Juventus rimarrà e non sarà ceduto nella prossima sessione di mercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri vuole blindare il colombiano.

Juventus, Cuadrado verso il rinnovo

L’esterno sudamericano è impegnato al momento con la Colombia in Copa America. Cuadrado è indispensabile per la sua Nazionale, così come per la Juventus che vuole puntare ancora su di lui. In rosa dal 2015, il calciatore ha rinnovato il contratto nel 2019 fino al 2022. Dunque, avrebbe ancora un anno a disposizione, ma il club bianconero grazie al consenso di Allegri vorrebbe prolungare per un’altra stagione la permanenza del giocatore.



Protagonista indiscusso della formazione bianconera, Cuadrado è diventato quasi insostituibile per la sua versatilità e grande costanza. Il colombiano ha disputato 30 partite in Serie A ed è stato fondamentale nello scontro diretto contro l’Inter, realizzando una doppietta importante per la qualificazione in Champions League. Si potrebbe dire che senza quelle due reti, la squadra difficilmente avrebbe conquistato uno dei primi quattro posti.

Quindi, la Juventus di Allegri ripartirà da Cuadrado, che firmerà il rinnovo del contratto fino al 2023. L’operazione è in discesa e la firma potrebbe avvenire al suo ritorno dal Sud America.