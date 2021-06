Mancini sceglie Berardi: da “calciatore per caso” a titolare dell’Italia

Roberto Mancini punta forte su Domenico Berardi: il talento calabrese che ha reso grande il Sassuolo e ora prova a trascinare l’Italia ad Euro 2020.

Che Domenico Berardi fosse un predestinato si era capito fin dagli inizi della sua carriera. Fu scoperto infatti per caso, dopo un viaggio dal paese di Longobucco, in provincia di Cosenza, per raggiungere il fratello a Modena. Il programma era semplice. Qualche giorno di permanenza e poi il ritorno in Calabria. La sua terra. Quella in cui i club non andavano a vedere le prestazioni di un talento nato trequartista e poi adattato da esterno d’attacco.

In quei giorni Berardi ebbe la fortuna di giocare a calcetto con gli amici del fratello, e uno di loro lo notò, segnalandolo successivamente a Luciano Carlino. Iniziò in quel modo strano la sua carriera fra gli allievi del Sassuolo. L’anno dopo infatti fu aggregato con la Primavera, e mise insieme 13 reti, diventando ben presto il gioiello del club. Tutto nato un po’ per caso. Da Longobucco ora Berardi sogna il gol ad Euro 2020, e intanto si gode la splendida famiglia e le passioni, tante, di un calciatore silenzioso. Forse prima irascibile in campo, ma ora pronto a stupire.

Berardi, da Longobucco ad Euro 2020: i suoi idoli, le passioni, le curiosità del talento dell’Italia

Quando nel 2011 Berardi fece i primi gol in Serie A con il Sassuolo, l’Italia riconobbe il talento di un calciatore che ha fatto le fortune del club neroverde. Così tanto da diventarne bandiera, esempio, e soprattutto da rifiutare le offerte di top club pur di mostrare riconoscenza a chi gli ha regalato la gioia di diventare calciatore. In una intervista dopo i gol fu lui stesso ad affermare che Ibrahimovic e Messi erano i suoi idoli, e non nascose la passione per l’Inter, sua squadra del cuore.

Nella vita privata è un uomo riservato, fidanzato con Francesca Fantauzzi, che svelò sui social l’arrivo del figlio. La sua vera passione è il mare, e non disdegna battute di pesca che posta sui social con ottimi risultati. Berardi però non dimentica la sua terra, e spesso si fa immortalare in quella Longobucco dalla quale è partito casualmente ed è tornato campione. É questa l’essenza di un attaccante che è entrato nelle grazie di Roberto Mancini. E fra poche ore Berardi punta a prendersi l’Italia, passando dal Sassuolo, che lo ha reso un attaccante di dimensione Europea.