Andrea Carnevale, il Napoli ed il mercato dell’Udinese e De Paul. Qualcosa potrebbe accadere, niente è impossibile, dice l’ex attaccante.

Il mercato del Napoli potrebbe presto essere travolto da una trattativa davvero inattesa. A confermarlo è il dirigente dell’Udinese ed ex calciatore proprio del Napoli, Andrea Carnevale. In questi giorni di è parlato di Rodrigo De Paul al Napoli e di come gli azzurri stiano provando a ritagliarsi uno spazio consistente nella trattativa tra i friulani e le altre contendenti al calciatore argentino. De Paul interessa e non poco agli azzurri e tutto potrebbe accadere.

Quello che i tifosi del Napoli non si aspettavano è la posizione tanto netta da parte del dirigente dell’Udinese Carnevale, sintomo che il discorso di mercato, di fatto è concreto, esiste, se cosi si può dire. De Paul al Napoli sarebbe davvero un gran colpo. Uno di quegli affari che darebbero tanta soddisfazione non solo ai tifosi stessi ma anche e soprattutto al neo allenatore Luciano Spalletti, che troverebbe un calciatore assolutamente congeniale ai suoi schemi di gioco.

Mercato Napoli, l’ex Carnevale alimenta le speranze: De Paul fa sognare i tifosi azzurri

Andrea Carnevale che di numeri dieci se ne intende, oltre ad aver giocato con il più grande numero dieci di tutti i tempi, ovviamente Diego Armando Maradona, ha coccolato da dirigente dell’Udinese il napoletano Antonio Di Natale, crede in De Paul al Napoli. Un argentino, un numero dieci in quello che è oggi lo stadio intitolato a quell’altro numero dieci, anche lui argentino, dal ricordo ancora vivo negli occhi e nel cuore dei napoletani. Il mercato, fa già sognare.

De Paul al Napoli significherebbe dotare la squadra di Spalletti di un trequartista moderno, un calciatore dinamico ed imprevedibile che danza tra le linee ed alimenta il gioco dal centrocampo all’area di rigore, tra assiste e gol, quelli sempre immancabili. Il Napoli e i tifosi ci sperano, Carnevale sembra voler dire che l’affare si può fare. Tutto lascerebbe pensare ad una trattativa agevole. Il resto, lo dirà il mercato, tra qualche settimana ne sapremo, di certo, di più.