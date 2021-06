Italia-Turchia aprirà Euro 2020, e ci siamo divertiti a simulare tutti i possibili risultati, dai gironi agli scontri ad eliminazione diretta: vi ricorda qualcosa?

Sembra quasi un film già visto. Il remake di una pellicola per alcuni amara, per altri indimenticabile, ma comunque ricca di emozioni. Euro 2020 è ormai alle porte, e dando un’occhiata ai gironi, e alle probabili formazioni, ci siamo divertiti a simulare quelle che sarebbero le favorite alla vittoria finale. Partendo dai gironi, dove i pronostici potrebbero essere rispettati. Italia e Turchia potrebbero essere le favorite per avanzare nel raggruppamento A, mentre Belgio e Danimarca hanno più possibilità di avanzare nel gruppo B. Nel girone dell’Olanda i tulipani hanno grosse possibilità, e l’Austria sembra un passo avanti rispetto all’Ucraina, che potrebbe essere la vera sorpresa.

Con l’Inghilterra potrebbe avanzare la Croazia mentre la Spagna pur con qualche problema dovrebbe superare la prima fase, a braccetto con la Polonia o la Svezia. Nell’inferno del gruppo F invece le favorite sono Francia e Germania, con il Portogallo che potrebbe avanzare come migliore terza insieme a Galles, Austria e Russia. Ed è qui che torna alla mente il 2006, perché negli scontri ad eliminazione diretta potrebbe comporsi una griglia che porta alla mente il Mondiale del sogno azzurro.

Euro 2020, i pronostici generano curiosità: torna alla mente l’edizione dei Mondiali del 2006

Nella nostra simulazione abbiamo analizzato quali sono le squadre favorite per il passaggio dei gironi. E le analogie con i Mondiali del 2006 sembrano tante, e curiose. Non solo per l’identità dell’Italia, che sembra aver trovato un gruppo unito e guidato da un tecnico esperto come lo fu Lippi. Ciò che salta agli occhi negli eventuali incroci che potrebbero crearsi è infatti incredibile. Rispettando i pronostici si creerebbe una griglia degli ottavi con la Turchia pronta a sfidare la Danimarca, gli azzurri avversari dell’Olanda, l’Ucraina contro la Polonia e il Belgio contro il Galles. E ancora gli avvincenti incroci fra Inghilterra-Francia e Croazia-Spagna e la Polonia ad affrontare l’Austria con la Germania avversaria della Russia.

Molti di questi possibili match avrebbero un esito sulla carta scontato, e i quarti sarebbero presto fatti. La Spagna attenderebbe la Germania, il Belgio gli azzurri di Mancini e a completare la griglia il Portogallo se la vedrebbe con la Turchia e la Francia sarebbe favorita con la Polonia. Ci piace credere che l’Italia possa vincere la partita decisiva contro la nazionale guidata da Lukaku. Mentre i tedeschi sarebbero favoriti con gli iberici e Portogallo e Francia avrebbero la meglio nelle altre due partite.

Ed è qui che torna subito alla mente la magia che potrebbe legare Euro 2020 ai mondiali del 2006, perché le semifinali sarebbero identiche. Germania-Italia e Portogallo-Francia. Come quelle due splendide partite, in particolare quella degli imbattibili di Lippi, che ai supplementari regalarono alla nazione una vittoria storica in uno scontro epico. Il resto è storia, mentre nei nostri pronostici ci fermiamo alla finale. Al resto pensateci voi, anche se siamo certi che la vostra idea è uguale alla nostra. E sarebbe la chiusura di un parallelo perfetto fra chi ha consegnato all’Italia un momento di rinascita e chi vuole regalare alla nazione la gioia più grande.