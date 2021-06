Le due perle di Alvaro Morata: la moglie Alice e la sorella Marta Abril – Foto

Tutte le curiosità sulla vita privata di Alvaro Morata, l’Ariete sposato con Alice Campello: dai figli alla splendida sorella.

Alvaro Morata non è solo un super bomber, ma anche un marito modello e il fratello di una donna splendida. Nato a Madrid il 23 ottobre 1992, l’attaccante spagnolo, che ha vestito in carriera maglie importanti come quelle della Juventus, dell’Atlético Madrid e del Chelsea, è conosciuto in tutto il mondo non solo per i suoi gol e per le sue prestazioni sul terreno di gioco, ma anche per la vita privata mondana molto tranquilla.

L’Ariete spagnolo è infatti sposato già da diversi anni con la splendida Alice Campello, una ragazza veneziana famosa in tutto il mondo come modella e fashion blogger. I due si sono innamorati durante la prima parentesi di Alvaro a Torino, e da allora non si sono più divisi, creando una delle famiglie più solide dell’attuale panorama calcistico. Solo una persona è forse importante quanto la moglie nella vita di Morata, un’altra delle donne della sua esistenza: la sorella Marta Abril.

Alvaro Morata: la storia con Alice Campello e il rapporto con la sorella

Alvaro e Alice si sono incontrati per la prima volta a Milano, durante un evento mondano. Da quell’incontro è stato subito amore a prima vista. L’attaccante infatti non ha perso tempo e l’ha contattata sui social network, riscontrando un sincero interesse da parte della ragazza. In un’intervista a Chi, tra l’altro, Alice ha raccontato di non sapere chi fosse, e di essere stata anche messa in guardia dal padre, che le aveva intimato di stare alla larga dai calciatori. Ma il consiglio non è stato seguito, e per sua fortuna l’istinto le ha dato ragione.

Innamoratissimi, si sono sposati il 17 giugno 2017, quando avevano soli 24 e 23 anni. Dopo pochi mesi, il 29 luglio 2018, hanno avuto i primi due figli, Alessandro e Leonardo, due gemelli. Il 29 settembre 2020 è invece nato a Torino il loro terzogenito, Edoardo. Tre angeli entrati presto nel cuore di Alvaro, lì dove occupa un posto molto speciale anche un’altra donna: la sorella Marta Abril.

Forse anche più famosa di lui per alcuni uomini, la splendida bionda dal calore latino è più grande di qualche anno di Alvaro. I due sono cresciuti come migliori amici, e in molti casi è stata proprio Marta a proteggere il fratellino. Oggi è una stimatissima modella, sposata e già madre di uno splendido bambino. Anche se, più che gli scatti con il figlio, sui social fanno impazzire i fan i suoi.