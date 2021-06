Schick, anche la sorella Kristyna Schickova esulta sui social: “Irreale” – Foto

Patrik Schick con il suo gol da centrocampo ha fatto esultare tutta la Repubblica Ceca, compresa la splendida sorella Kristyna Schickova.

Tutti pazzi per Patrik Schick… anche la splendida sorella! Il 2-0 con cui la Repubblica Ceca ha liquidato la pratica Scozia all’esordio a Euro 2020 ha fatto impazzire un paese intero, che ha esultato con grandissima gioia, specialmente per il secondo increidbile gol dell’ex attaccante della Roma, arrivato direttamente da centrocampo.

Sui social, anche la sorella del calciatore ceco, la modella e influencer Kristyna Schickova, ha esultato senza contenersi, utilizzando una sola parola per descrivere il gol del fratello: “Irreale“. Una reazione diventata subito virale sui social, lì dove la splendida bruna è una vera star, con decine di migliaia di follower pronti a scatenarsi a ogni suo post e aogni sua storia. Forse anche più rispetto a quanto fatto per una rete del fratello.

Chi è la sorella di Patrik Schick, Kristyna Shickova

Nata il 31 luglio 1994 a Praga, Kristyna ha dimostrato fin da subito di essere portata per la moda e per il mondo dello spettacolo. Da adolescente ha lavorato come modella, per poi finire anche sulle pagine di alcune riviste americane. In poco tempo si è guadagnata una fama maggiore rispetto al fratello. Merito anche del suo lavoro come testimonial per brand di grandissimo prestigio come Dior.

Protagonista in passato di un ‘incidente sexy’ che ha fatto aumentare ancor di più la sua fama, è appassionatissima non solo di moda ma anche di cucina, viaggi e di danza. Ma tra i suoi sogni c’è anche intraprendere la carriera cinematografica. Nel frattempo, ha però realizzato il suo sogno d’amore. Nonostante sia ancora giovane, Kristyna si è infatti già sposata nel 2019 e ha già un figlio.

E proprio in luna di miele ha regalato ai fan alcuni scatti molto sensuali che sono stati apprezzatissimi dai fan. Tra l’altro, i suoi affezionati follower l’hanno potuta seguire anche nelle vesti inedite di telecronista. Nell’aprile 2021 ha infatti debuttato in questo ruolo per commentare il derby di Praga tra Slavia e Sparta. Insieme a Klara Janackova, telecronista di professione, ha infatti prestato la voce a questo grande evento in Repubblica Ceca, soffermandosi più sui gossip e le curiosità.

Tra i suoi interventi, ad esempio, c’è stato anche quello relativo al difensore dello Slavia Alexander Bah, per cui ha in pratica fatto da consulente amorosa: “È qui da solo. Ha un nuovo appartamento a Zizkov e so che gli piaccono le donne ceche“.