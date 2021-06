Cristiano Ronaldo suona la carica: il messaggio è da brividi

Cristiano Ronaldo è pronto al debutto a Euro 2020 con il suo Portogallo: il messaggio sui social dell’attaccante.

Cristiano Ronaldo è pronto. Per la prima volta CR7 si affaccia agli Europei con il ruolo di campione in carica, e non ha alcuna intenzione di abdicare al titolo, né di sfigurare. Ha atteso a lungo questo nuovo Europeo, slittato di un anno a causa della pandemia, ma adesso è più carico che mai ed è pronto a rendere questa stagione indimenticabile per lui e per tutto li popolo lusitano.

Da capitano vero, l’attaccante della Juventus non guarda al futuro. Per il mercato ci sarà tempo. Adesso è il momento di raggiungere solo un obiettivo: vincere ancora con il Portogallo. E lo afferma chiaramente con un messaggio da brividi sui social per caricare l’intera Nazione. Perché CR7 non ha paura delle responsabilità e ancora una volta è pronto a prendersi sulle spalle un intero popolo per portarlo al successo e alla gioia immortale.

Cristiano Ronaldo: messaggio su Instagram prima del debutto a Euro 2020

“Cinque anni fa abbiamo preso l’Europa, vincendo per la prima volta una grande competizione internazionale per il Portogallo“, esordisce Cristiano, ancora orgoglioso per un successo che rimarrà per sempre nella storia. Di quella Nazionale, di quel gruppo di giocatori che definisce straordinari, oggi ce ne sono solo 11 convocati per Euro 2020. Ma anche chi non è presente con il corpo, è sicuramente con loro con lo spirito, insieme a milioni di portoghesi sparsi in tutti gli angoli del mondo.

L’attaccante ha quindi mandato un messaggio alla Nazione: “È per te che scendiamo in campo, è per te che cantiamo l’inno, è per te che lottiamo per ogni punto, per ogni vittoria e per ogni pallone diviso…“. Conclude quindi CR7 affermando che, da campioni in carica, per loro le responsabilità aumentano, e con esse aumenta la volontà dell’intero gruppo squadra di regalare un sogno e portare in alto il nome del Portogallo. Un messaggio in grado di galvanizzare tantissimi suoi fan, portoghesi e non, sui social, visto che in pochissimi minuti ha raggiunto già oltre un milione di like e tanti, tantissimi commenti da parte dei suoi follower.