Il Barcellona blocca Depay ma Koeman chiede un centrocampista

Barcellona Koeman e Depay. Il tecnico chiede un centrocampista per avere maggiore scelta in mezzo al campo.

Depay al Barcellona è ormai cosa fatta, l’attaccante olandese protagonista con la sua nazionale agli Europei attualmente in corso si accaserà con ogni probabilità proprio presso la squadra di Koeman che nel frattempo però chiede altro. Non è convinto del suo centrocampo e chiede un nuovo calciatore dopo il naufragare, tra l’altro dell’operazione Wijnaldum finito al Psg. Una situazione abbastanza paradossale considerato il numero di centrocampisti in forza oggi al Barcellona.

Il Barcellona che ha preso anche Sergio Aguero prima ancora dell’affare Depay, che ha preferito non continuare la sua avventura al Manchester City per giocare insieme al suo connazionale Lionel Messi. Per il resto il Barca sempre attivo sul mercato, con Koeman fortemente concentrato nel provare a trovare le soluzioni migliori per allestire una squadra che sia assolutamente competitiva sia in campionato che in Europa. Koeman lavora per arrivare al vertice insomma, come è giusto che sia.

Il Barcellona blocca Depay : Koeman fa la lista di ciò che serve e cosa no

La situazione del centrocampo del Barcellona è abbastanza complicata con Busquets, De Jong, Pedri, Riqui e Ilaix Moriba sicuri restanti, mentre Pjanic e Matheus e Coutinho sono in lista di partenza principalmente perchè non rientranti più nel progetto tecnico di Koeman. La stagione che verrà vedrà una sorta di rifondazione al Barcellona, con Depay, Aguero ed un nome che sicuramente, a questo punto arriverà a centrocampo.

La maggior parte dei calciatori oggi sono impegnati tra Europei e Coppa America, cosi come lo stesso Depay, come si diceva. Oggi il Barcellona ha bisogno di certezze cosi come il suo tecnico Koeman. L’Europeo potrebbe lanciare qualche nome nuovo utile per futuri progetti e come quasi sempre avviene i profili migliori saranno opzionati dai grandi club del continente. In testa come sempre il Barcellona insieme alle altre, per la felicità di Koeman