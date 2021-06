Euro 2020, fuoricampo la vera sfida: le wags più belle del torneo

Da lady Mertens a lady Lewandowski, ecco tutte le wags più affascinanti di Euro 2020

Gli Europei stanno per cominciare e non mancherà lo spettacolo, soprattutto fuori dal campo. Infatti, finalmente il pubblico tornerà a riempire gli spalti e ci sarà spazio anche alle wags, le splendide compagne dei calciatori. In queste rassegne, fidanzate e mogli dei protagonisti danno sempre grande spettacolo in tribuna. Dall’Inghilterra al Portogallo, scopriamo quali sono le spettacolari wags di Euro 2020.

Wags Euro 2020: Kat, Margarida e Anna, chi sono le più belle

Per il Belgio, e soprattutto per Dries Mertens, ci sarà il tifo speciale di Kat Kerkhofs. La compagna del calciatore partenopeo è innamorata di Napoli e spesso lo dimostra sui social. Presentatrice televisiva e volto noto del suo Paese, farà il tifo sfegatato per i Diavoli Rossi.

Fern Hawkins è la fedele compagna di Harry Maguire, il roccioso difensore dell’Inghilterra di Southgate. I suoi occhi glaciali hanno stregato il calciatore sin dai tempi dell’esperienza al Leicester. Ora conquisteranno i follower e i cuori dei tifosi.

Semplicemente magnifica la fidanza di Frankie De Jong. Mikky Kiemeny ed il calciatore sono insieme dal 2014, un rapporto di lunga data sin dai tempi del liceo. La ragazza continua ad inseguirlo in giro per l’Europa, sorprendendo i tifosi delle squadre per la sua genuinità e l’incredibile fascino.

Cantante e neo-mamma, Edurne è la compagna del portierone della Spagna David De Gea. Volto noto della tv iberica, l’artista conquista grandi apprezzamenti per il suo fisico spaziale.

Al di là della coppia famosa Georgina Rodriguez-Cristiano Ronaldo, tra le wags del Portogallo ad Euro 2020 ci sarà anche Margarida Corceiro, la compagna di Joao Felix. Giovanissima, esplosiva e mozzafiato.

Infine, non può mancare il bomber dei bomber del 2021: Robert Lewandowski. La famosa compagna Anna è tra le più belle e più note wags europee. Atletica e sempre attenta alla forma fisica, farà il tifo per la sua Nazionale dalle grandi potenzialità.