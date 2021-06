Juve, offerta per il top player chiesto da Allegri: i dettagli

La Juve vuole anticipare la concorrenza e avrebbe già formulato una importante offerta per il pallino di Allegri: dalla Spagna raccontano i dettagli.

Paratici un anno fa parlò di mercato “creativo”. Una necessità dettata dalla crisi che ha investito il calcio. A distanza di una stagione la situazione si ripropone, e Agnelli e Cherubini dovranno alzare il livello tecnico della rosa facendo i conti con le ristrettezze economiche. Ecco quindi che le occasioni a parametro zero o a basso costo diventano fondamentali, e i bianconeri si sono fiondati su un calciatore che farebbe le fortune per Allegri.

Dalla Spagna affermano che ci sia già l’offerta per il top player, che non esclude la possibilità di prende la via di Torino. Lo racconta Radio Catalunya, che svela i dettagli di un affare clamoroso. Sarebbe l’innesto giusto per il gioco di Allegri, che avrebbe messo il calciatore del Barcellona in cima alla lista dei desideri.

Juve, tutto su Dembelé: c’è l’offerta al calciatore del Barcellona

Agnelli avrebbe già tentato l’affondo per Dembelé. Lo afferma Radio Catalunya, che svela i dettagli di un affare complicato ma possibile. Ci sarebbe da convincere il Barcellona, che teme di perdere il calciatore a scadenza di contratto nel 2022. I rumors in arrivo dalla Spagna raccontano della volontà del francese di non rinnovare, e la sua valutazione crollerebbe drasticamente. Ecco quindi che potrebbe inserirsi Cherubini, deciso ad abbassare la valutazione del talentuoso esterno offensivo per accontentare Allegri.

Intanto la radio catalana svela i dettagli dell’offerta che avrebbe incassato l’entourage dell’ala destra. Si parla ci circa 9 milioni a stagione con la proposta di un quinquennale per convincerlo ad approdare a Torino. Una proposta molto interessante, che è il primo passo per capire poi come trattare con Laporta. In caso di ok servirebbe comunque una cifra alta per bussare alla porta del Barcellona, che però teme l’addio a zero. La Juve però conferma il suo interesse per Dembelé, e le voci si fanno sempre più insistenti. Se ne riparlerà di sicuro al termine dell’Europeo.