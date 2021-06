Szczesny preso di mira sui social, la moglie sbotta: “Basta offese orribili!” – Foto

Dopo l’autogol contro la Slovacchia, il popolo dei social ha preso di mira Wojciech Szczesny: la moglie del portiere prova a difenderlo.

L’esordio di Wojciech Szczesny a Euro 2020 rimarrà per sempre indimenticabile, e non è un’iperbole. Il portiere della Juventus è infatti entrato nella storia come primo portiere a farsi un autogol nella fase finale di un europeo. E il risultato della gara con la Slovacchia, chiusa con una sconfitta per 2-1, non ha aiutato a rendere meno doloroso il suo errore.

Subito dopo il triplice fischio, il calciatore è stato subissato dagli insulti e dall’odio social, con offese anche molto dure e immeritate. Purtroppo la malsana abitudine di scaricare la propria ira sulla rete è difficile da sradicare, e basta anche un errore in una partita di calcio per portare a utilizzare parole ben oltre il consentito, offese tremende che hanno fatto andare su tutte le furie la moglie dell’estremo difensore ex Roma e Arsenal, che sui social ha voluto rispondere a tutti gli hater del marito.

Szczesny offeso sui social: la moglie Marina reagisce così