Gattuso, la Fiorentina e Ribery. La stagione viola può partire da questa certezza, il tecnico ex Milan ne è consapevole.

La Fiorentina riparte da una certezza, una di quelle che a Gennaro Gattuso, neo tecnico viola non possono che fare piacere. Ribery ha parlato della sua attuale situazione augurandosi di restare ancora tanti anni a Firenze. Si sente parte del progetto e vuole far parte di questa nuova stagione viola con Gattuso condottiero, alla ricerca di una identità chiara e di una scalata alla classifica almeno rispetto ai risultati degli ultimi anni.

Gattuso sa di ritrovare il fuoriclasse francese e questo è chiaramente un ottimo inizio di esperienza alla Fiorentina. Le certezze sono davvero poche, considerata anche la possibilità di perdere la stella dell’attacco Vlahovic e forse anche qualche altra pedina. Ma Gattuso ha già in mente quella che sarà la sua squadra, il progetto tecnico deve averlo intrigato parecchio per decidere in cosi poco tempo, sempre che non abbia deciso già mesi fa.

Fiorentina: Gattuso ha la certezza di ritrovare Ribery e la stagione già sorride al tecnico

I nodi da sciogliere non sono pochi in casa viola. Gattuso come detto sembra avere le idee chiare, ma bisognerà capire quanto queste idee siano realizzabili nell’immediato, è assodato che il tecnico vorrebbe un esterno alla Politano, cosi come nel su Napoli. In verità Gattuso vorrebbe proprio Politano, che interessa molto anche alla Lazio, ma al momento il calciatore dovrebbe restare al Napoli. Per ora alla Fiorentina è certo tra i grandi solo Ribery.

Le certezze di Gattuso dovrebbero arrivare anche dalla porta dove pare non abbia ancora deciso su chi puntare, qualcosa che era successo forse a Napoli con l’alternanza continua tra Meret e Ospina. Ribery dovrebbe fare in modo da calamitare anche altri calciatori a Firenze, e consentire la permanenza di chi c’è già. Il francese può essere il simbolo della rinascita della Fiorentina, e questo Gennaro Gattuso lo sa benissimo.