Bale tira un rigore alle stelle, i tifosi si scatenano: “Ormai gioca a golf” – Video

Gareth Bale è stato protagonista in Turchia-Galles con due assist e un rigore calciato in curva: i tifosi lo deridono sui social.

Non sono bastati due assist, di cui uno magnifico, per mettere Gareth Bale al riparo dalle prese in giro sui social dopo Turchia-Galles. Specialmente dopo il rigore calciato alle stelle. Il campione di proprietà del Real Madrid ha avuto infatti sul sinistro una ghiotta occasione per chiudere la partita prima della metà del secondo tempo, ma l’ha sprecata in maniera clamorosa.

Tanto è bastato per far scatenare l’ilarità sui social da parte di tantissimi tifosi, che gli hanno vivamente consigliato di darsi al golf. D’altronde, un rigore calciato così male nella fase finale di un Europeo nei tempi regolamentari mancava dai quarti di Euro 2000, quando Raul mandò sopra la traversa un penalty per la sua Spagna contro la Francia. Nel suo piccolo, dunque, Gareth ha sfatato un tabù. Ma poco importa per i tifosi gallesi: finché agli errori aggiunge assist decisivi per la vittoria finale, può spararne in curva anche due o tre a partita.

Bale manda in curva un rigore: il video diventa virale

“Bale ormai è un giocatore di golf, visto come ha calciato il rigore“, sentenzia un tifoso su Twitter. E l’accostamento tra il campione gallese e lo sport con le mazze è diventato quello più in voga subito dopo l’errore dal dischetto. C’è qualcuno che ironizza con simpatia, chi per parlare del calciatore come di un atleta ormai finito. E chi prova a scherzare con foto molto eloquenti.

gareth bale mi idolo pic.twitter.com/MSg6cm1DKM — Evilyn (@EvilynLane) June 16, 2021

Qualcuno però aggiunge altri scatti, di un Bale visibilmente a riposo in panchina, per dare un’ulteriore testimonianza di quanto il buon Gareth sia ormai un ex calciatore. E non c’era bisogno a quanto pare di un rigore per dimostrarlo. E chi ancora utlizza maggior arguzia per esprimere lo stesso concetto: “Come approccio al green non era male“.

Insomma, sui social il Galles, nonostante la vittoria, è trascinata non più da un calciatore, ma da un erede di Tiger Woods. Solo bianco e con un codino molto cool. Ma la verità assoluta la fornisce su Twitter un’utente di nome Arianna: “Bale ha segnato. In un altro stadio“. Game, set e match. Ah, no, quello è un altro sport. Per vedere il rigore della discordia CLICCA QUI.