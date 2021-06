Italia, maturità Svizzera: da Petkovic a Shaqiri, quanti conoscono gli Azzurri

Esame di maturità per l’Italia ad EURO 2020: l’avversaria è la Svizzera, piena di calciatori che conoscono bene il calcio italiano e la Serie A.

L’Italia si appresta a disputare la seconda giornata di EURO 2020 contro la Svizzera. Una Nazionale particolarmente insidiosa e che arriva da un pareggio contro il Galles. Gli Azzurri partono favoriti, ma gli elvetici non sono da sottovalutare per qualità tecniche e fisiche, nonché piena di calciatori d’esperienza.

Nella rosa a disposizione di Vladimir Petkovic ci sono diversi leader, stelle che possono trascinare il gruppo oltre la fase a gironi. Uno su tutti è Xherdan Shaqiri, centrocampista del Liverpool dalle qualità tecniche indiscutibili e con un passato (da dimenticare) in Serie A. La stella della Svizzera ha giocato in Italia con la maglia dell’Inter, allenato proprio da Roberto Mancini ora CT della Nazionale. Ma non è l’unico giocatore con un passato nel campionato italiano. Scopriamo nel dettaglio chi conosce bene la rosa Azzurra.

La Svizzera italiana: Shaqiri, Seferovic, Widmer, chi conosce i segreti della Nazionale

A partire dal commissario tecnico, si può già capire che non sarà affatto semplice superare la squadra elvetica. Infatti, Vladimir Petkovic conosce bene il calcio italiano, essendo stato allenatore della Lazio per un paio di anni dal 2012 al 2014, riuscendo a vincere anche la Coppa Italia nel derby contro la Roma.

🏟️ Nach Baku ist Rom an der Reihe. Hier findet ihr die Infos rund um die zweite Schweizer Spielstätte. 🇮🇹🆚🇨🇭

🕒 21h00 🏟️ Stadio Olimpico, Roma

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/k6jN9AmaGm — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 16, 2021

Oltre al tecnico, ci sono i due calciatori dell’attuale Serie A: Ricardo Rodriguez e Remo Freuler. Quest’ultimo è ormai una pedina fissa dell’Atalanta di Gasperini e arriva da ottime stagioni. Conosce a memoria i pregi e difetti della Nazionale azzurra, composta anche dai suoi compagni Toloi e Pessina.

E poi, Shaqiri, Seferovic ed Edmilson Fernandes. Tre meteore in Italia. La punta centrale ha giocato con la Fiorentina, con il Lecce e anche con il Novara in Serie B, per poi trovare maggior fortuna all’estero, soprattutto al Benfica. Infine, Silvan Widmer. Il difensore per anni è stato alla corte dell’Udinese, facendosi apprezzare per costanza e qualità tecniche. Da tre stagioni ha lasciato l’Italia per la Svizzera: gioca nel Basilea.

Dunque, quello della Nazionale di Mancini sarà un vero esame di maturità, come quello che migliaia di ragazzi stanno cercando di superare in queste ore. Un esame che vale tre punti e la qualificazione al turno successivo. Infatti, con una vittoria, il passaggio agli ottavi è assicurato.