Ronaldo, arriva l’offerta ufficiale: l’affare convince la Juve

Dall’Inghilterra svelano i dettagli dell’offerta arrivata alla Juve e a Mendes per Ronaldo: l’addio potrebbe concretizzarsi presto.

Cristiano Ronaldo sarà l’ago della bilancia nel prossimo mercato estivo. Lo cerca il Manchester United, non dispiacerebbe ad Ancelotti e sarebbe il prescelto del Psg in caso di addio a Mbappé. La Juve attende, e a scegliere sarà Cr7, che ha messo in stand-by i bianconeri e l’Europa intera dal ritiro del Portogallo. Dalle sue scelte dipenderà infatti un clamoroso movimento di mercato, ma per Agnelli qualcosa potrebbe cambiare a breve.

La linea del club è infatti basata sul rispetto delle scelte di Cr7. Se dovesse andar via il risparmio sarebbe chiaro e i nomi per l’eventuale sostituto non mancherebbero. In caso contrario Allegri saprebbe come innescare l’arma offensiva migliore a disposizione. Dall’Inghilterra raccontano però di una offerta ufficiale che sarebbe arrivata a Mendes per Ronaldo, e la proposta potrebbe favorire il trasferimento. Il calciatore infatti avrebbe in mano ancora una buona occasione per dimostrarsi un vincente, e il contratto è molto interessante. La Juve sarebbe invece accontentata con una formula che metterebbe d’accordo proprio tutti.

Ronaldo Manchester United, la Juve incassa l’offerta: cifre e dettagli di un affare possibile

Dailymail.uk svela i dettagli di una proposta che accontenterebbe proprio tutti. La trattativa fra il Manchester United e Ronaldo entra nel vivo, e anche The Indipendent ha raccolto indiscrezioni che aumentano l’attesa nei tifosi dei Red Devils. Pare infatti che il club di Manchester sarebbe disposto a proporre a Cr7 un biennale a circa 17 milioni di Sterline a stagione. Un ritorno che sarebbe gradito a Ronaldo, e che porterebbe alla Juve una pedina interessante.

Dall’Inghilterra sussurrano infatti che per per convincere Agnelli, il Manchester sarebbe disposto ad inserire Pogba nell’affare, cercando la formula giusta per non rendere l’operazione un salasso per i club. Sarebbe la contropartita perfetta, ma di mezzo c’è il Psg. Sia in Francia che in Inghilterra si parla infatti di un concreto intervento degli sceicchi, che avrebbero anche il benestare del portoghese. La scelta sembra quindi ad un passo, ma l’impressione è che dopo Euro 2020 il calciatore potrebbe davvero salutare la Serie A.