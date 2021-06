Buffon diventa Superman: l’annuncio è spettacolare – VIDEO

Gigi Buffon ritorna Superman: l’annuncio della sua nuova squadra è spettacolare.

Nuova avventura per Gigi Buffon che annuncia con un video spettacolare il suo ritorno al Parma. Il club emiliano ha comunicato di aver trovato l’accordo con il portiere, che non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio. L’ex estremo difensore della Juventus classe 1978 ripartirà dalla Serie B a causa della retrocessione dei Ducali. Gigi avrà una nuova sfida da superare e cercherà di agguantare la sua seconda promozione in Serie A, dopo quella in bianconero nella stagione 2006-07 dopo aver vinto la Coppa del Mondo con la Nazionale.

Il video dell’annuncio è da brividi. Buffon si reca al Tardini e apre un vecchio baule, nascosto sotto al terreno di gioco. All’interno vecchi ricordi ed un costume da Superman. Gigi accetta la sfida: Superman è tornato a Parma.

Buffon-Superman, perché questo soprannome

Gigi Buffon ha militato nel Parma dal 1995 al 2001, esordendo tra i professionisti in un match contro il Milan. Sin da subito fece vedere grandi cose e alla sua prima partita con il Parma non subì neanche gol. Proprio con i Ducali ha conquistato tre trofei, tra cui la Coppa UEFA, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

In questi anni, Buffon fu soprannominato dalla piazza “Superman“, per via delle parate spettacolari ma anche della maglia che indossava al di sotto della divisa da gioco. La stessa maglia con la celebre “S” del supereroe che si intravede nel baule del video pubblicato dal Parma.

Dunque, Superman ritorna dov’è tutto iniziato. Si chiude un cerchio per Gigi. Quest’è l’inizio della fine. Uno dei portieri più forti di sempre, pur di continuare a giocare, accetta una stimolante avventura nel campionato cadetto, con la speranza di centrare la promozione in Serie A. Buffon dopo 20 anni ritorna al Parma.