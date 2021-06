Italia-Svizzera, la spinta delle wags Azzurre: chi c’era all’Olimpico – FOTO

Non è mancato lo spettacolo sugli spalti in occasione di Italia-Svizzera: c’erano anche le wags degli Azzurri. Da Jessica a Miriam, chi era presente all’Olimpico.

L’Italia accede agli ottavi di finale di EURO 2020 grazie alla vittoria contro la Svizzera per 3-0. All’Olimpico di Roma è un tripudio, una festa trionfante per gli Azzurri che hanno annichilito la Nazionale elvetica. Era una sfida da non sbagliare e così è stato. La squadra è stata molto concreta sotto porta, ma anche lucida nel gestire il vantaggio. Per certi versi, la vittoria contro Shaqiri e compagni è stata più convincente di quella contro la Turchia, che ha fomentato l’intero Paese.

Ancora una volta, i tifosi hanno potuto apprezzare una grande partita da parte degli Azzurri. E visto la possibilità offerta dal girone delle tre gare casalinghe nel tempio calcistico della Capitale, sugli spalti c’erano anche le compagne dei calciatori. Ecco le wags presenti ad Italia-Svizzera all’Olimpico di Roma.

Italia-Svizzera, da Jessica a Rachele: le wags all’Olimpico

Alla festa ha partecipato Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile. L’attaccante della Nazionale è riuscito anche a siglare il gol del definitivo 3-0, grazie ad un tiro da fuori area. Ovviamente, immancabile l’esultanza a lei dedicata: la “J” con le dita in onore della sua compagna.

Hanno visto la gara assieme la fidanzate di Castrovilli e Chiesa. Mentre il primo è stato lasciato in tribuna per la seconda gara consecutiva, il secondo è subentrato a gara in corso. Benedetta e Rachele hanno immortalato il momento vissuto all’Olimpico con una foto pubblicata sui social.

Era presente anche la moglie di Insigne, che non ha rilasciato foto ufficiali dal proprio account. Inoltre, anche Miriam la compagna di Leonardo Spinazzola ha postato una foto dallo stadio. Insomma, le wags Azzurre hanno mostrato tutto il loro sostegno nei confronti dei propri partner in occasione di Italia-Svizzera. Il prossimo appuntamento sarà con il Galles, quando si decideranno le sorti della Nazionale italiana per la posizione nel girone.