UFFICIALE Gattuso Fiorentina, è già finita: i motivi della clamorosa rottura

Gattuso non sarà più l’allenatore della Fiorentina: i motivi della rottura legati al calciomercato, i dettagli.

E’ finita ancora prima di cominciare. Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione a causa di una rottura dei rapporti con il presidente Commisso. I motivi sono legati al calciomercato e l’affare Sergio Oliveira.

L’agente del calciatore, nonché del tecnico calabrese, non è riuscito a mediare tra il Porto ed il club viola. La società toscana avrebbe voluto chiudere l’operazione a circa 12 milioni di euro, ma i portoghesi ne volevano almeno 20. Stesso discorso, secondo la Gazzetta dello Sport, per i calciatori Guedes e Corona, anch’essi assistiti dal procuratore Mendes. Nessuno sconto per i due obiettivi della Fiorentina e questa situazione avrebbe fatto infuriare Commisso e i suoi dirigenti. Gattuso avrebbe chiesto al patron viola di continuare ad affidarsi al proprio agente, per cercare di arrivare a giocatori importanti e costruire una buona rosa. Invece, lo staff manageriale avrebbe deciso di non voler essere vincolato alle pretese del procuratore.