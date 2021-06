Euro 2020, festa e folklore sugli spalti: i costumi più belli dei tifosi – Foto

Grande spettacolo sugli spalti di Euro 2020: i tifosi si divertono a mettere in mostra i propri costumi, che non passano inosservati a fotografi e telecamere.

Gli Europei sono una grande occasione di ripartenza per l’intero continente. La pandemia ha fermato il mondo e ha cambiato le abitudini di tutti noi. Grazie alle restrizioni e alle misure di distanziamento sociale, nonché ai vaccini, il virus in diversi Paesi sta per diventare un incubo che presto lasceremo alle nostre spalle. Per questa ragione, è stato possibile riportare il pubblico sugli spalti nel corso del campionato europeo.

Euro 2020 sta dando grandi speranze e grande entusiasmo ai tifosi, che hanno subito colto l’occasione per sfoggiare i propri costumi e abiti stravaganti. Sono tantissimi i supporter delle Nazionali che hanno portato gadget o veri e propri vestiti che hanno catturato l’attenzione delle telecamere e dei fotografi.

I costumi più belli dei tifosi ad Euro 2020

All’Olimpico di Roma hanno portato l’idraulico più famoso al mondo: Mario Bros ed il fratello Luigi. Ma diversi supporter hanno portato tantissimi altri costumi caratteristici del proprio Paese. Per esempio a Baku in occasione di Turchia-Galles, un sostenitore turco ha indossato un abito ed un cappello tradizionali.

In Ungheria-Portogallo, una donna ungherese ha indossato dei particolarissimi occhiali con le bandiere tricolore. Avrà visto meglio dagli spalti?

Nella stessa partita sopra menzionata, è stato beccato più volte dalle telecamere il tifoso portoghese con un costume da Indios. Il cappello, la bandiera e i colori che lo coprono sono tutti quelli della Selezione di Cristiano Ronaldo.

Tra i costumi e gadget indossati dai tifosi in questo avvio di Euro 2020, non possono mancare gli stravaganti e folkloristici copricapi olandesi. Infatti, in occasione di Olanda-Ucraina due diversi fan hanno portato ad Amsterdam un cappello ed un paio di occhiali davvero simpatici.

Per Francia-Germania disputata a Berlino, si sono sbizzarriti i fan delle due Nazionali. Un tifoso tedesco ha indossato un costume molto poco sobrio, con un mappet tra le mani.

Invece, un altro fan francese ha indossato un simpaticissimo galletto con le ali blu e rosse, simbolo della Francia.