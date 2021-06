Uno due incredibile dell’Ucraina che nel primo tempo stordisce la Macedonia: gol da record di Yarmolenko, ma che assist per Karavaev.

L’Ucraina potrebbe davvero essere una delle mine vaganti ad Euro 2020, e dopo aver messo paura all’Olanda, ha tramortito la Macedonia nei primi 45 minuti con un tremendo uno due. La macchia gialla all’Arena National di Bucarest ha esultato per una prova fino ad ora impeccabile di una squadra che ha giocato una gara a senso unico. Impreziosita da due magnifiche reti firmate da una coppia da record.

Gol che spianano la strada per il successo alla nazionale guidata da Shevchenko, che mostra ancora una volta di avere la qualità per infastidire le big. Con il successo, molto probabile al termine del match, l’Ucraina rientra prepotentemente in corsa per entrare nelle prime due del raggruppamento o per candidarsi come una fra le migliori terze. Tre punti importanti da blindare nella ripresa quindi, anche per non vanificare la stupenda rete di Yarmolenko su un assist incredibile di Karavaev.

Yarmolenko, gol da record in Ucraina-Macedonia: l’assist è pazzesco

Al minuto numero 29 arriva la prima gioia per i tifosi dell’Ucraina. La regala Yarmolenko, che trasforma un assist strepitoso di Karavaeev in gol. Il servizio vincente è infatti arrivato al volo di tacco dopo un calcio d’angolo. Una deviazione stupenda e perfetta per premiare il tempismo dell’attaccante, che fa registrare anche un record. Yarmolenko ha infatti segnato in tre match consecutivi dell’Ucraina.

L’ultimo a riuscirci fu il suo allenatore. Shevchenko fu in grado di trovare 3 gol di fila ai Mondiali del 2006. Dopo il raddoppio, firmato da Yaremchuk, i due attaccanti hanno incassato un altro primato. Sono infatti gli unici nella storia degli Europei ad aver segnato nella stessa partita in due match consecutivi. Una coppia gol infallibile, che prova a lanciare l’Ucraina.