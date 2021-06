Europei 2020, Italia seconda nel girone? Forse non sarebbe un male

Gli Europei l’Italia seconda, eventualmente nel girone eliminatorio. Potrebbe essere un vantaggio. Le opzioni.

La vittoria di ieri sera contro la Svizzera per 3-0, da alla Nazionale di Roberto Mancini l’aritmetica certezza del passaggio del turno, con relativo accesso agli ottavi di finale. A questo punto, la gara contro il Galles, ultima delle tre previste dal girone, diventa decisiva per stabilire quale delle due squadre chiuderà da prima e quale da seconda. Il vantaggio dell’essere primi non assicurato, questo ormai lo si è capito, e quasi quasi, nel caso di questi Europei, per l’Italia potrebbe essere meglio arrivare seconda.

Chiaramente a questo punto tutti si attendono il tris, con una prestazione maiuscola dell’Italia anche contro il Galles di Bale, ed è giusto che la gara veda il massimo impegno da parte degli uomini di Mancini, ma facendo due conti, forse, potrebbe anche essere vantaggioso non arrivare primi nel girone. In realtà gli scenari considerati in entrambi i casi che si concluda il girone degli Europei da primi o da secondi comporta, chiaramente, sempre un grosso rischio.

Europei 2020, Italia seconda nel girone? Gli incroci possibili

Nel caso in cui l’Italia dovesse passare da prima il girone eliminatorio degli Europei, andrebbe a Wembley a giocarsi gli ottavi contro la seconda del girone C, presumibilmente una tra Ucraina e Austria. Vincendo, plausibilmente andrebbe ad affrontare il Belgio. Di certo non la strada migliore per gli uomini di Mancini, che prima o poi, in ogni caso una squadra di pari o più alto livello dovranno pure affrontarla. Sarà il Belgio di Mertens e Lukaku?

In semifinale continuando con le ipotesi, gli azzurri potrebbero trovare la Francia. Se invece l’Italia dovesse arrivare seconda nel girone eliminatorio degli Europei incontrerebbe la seconda del girone B, una tra Danimarca, Russia e Finlandia. Ai quarti si potrebbe incrociare l’Olanda o addirittura una delle terze, tra Francia, Germania e Portogallo. Anche le semifinali sarebbero dure con una Inghilterra, Germania e Portogallo, o addirittura la Spagna. Arrivare secondi potrebbe non essere una tragedia, ma nemmeno la migliore delle ipotetiche soluzioni. Meglio non fare programmi, previsioni e quant’altro, meglio giocare, dare il meglio di se, e basta. Se si è bravi e migliori, difficile non si vinca.