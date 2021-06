Viky Varga in intimo, che classe: lady Pellé sorprende i fan – Foto

Viky Varga stupisce i suoi follower con uno scatto mozzafiato: lady Pellé in intimo regala uno shooting da favola.

Ancora in giro per le coste italiane, Viky Varga e Graziano Pellé si godono il meritato relax estivo. Puglia, Campania e ancora Puglia. I due da qualche giorno hanno lasciato la Costiera Amalfitana e l’isola di Capri, per visitare Lecce e le sue meraviglie.

Ma la vera meraviglia è Viktoria. La modella ungherese e compagna dell’attaccante italiano posta quotidianamente foto o video che catturano l’attenzione dei follower. Mentre di recente sono state le “colline italiane” a stupire i fan, quest’oggi lady Pellé ha condiviso uno shooting in intimo mozzafiato.

Viky Varga in lingerie, bellezza mozzafiato: la foto conquista i follower

Bella ed elegante come poche. La top model ungherese si è mostrata con il suo inconfondibile sorriso e le sue lunghe gambe, che hanno folgorato i seguaci. Viky Varga è caratterizzata da una bellezza genuina e la sua semplicità è il vero segreto per cui tutti i suoi follower restano sbigottiti e innamorati ad ogni post.

L’indossatrice ha posato davanti ad uno specchio in lingerie, mostrando il fisico con classe ed eleganza. Poi la trasformazione con un outfit estivo. La gonna ed il top esaltano il suo corpo, rendendola divina. In pochi istanti, Viky è inondata da messaggi e complimenti per gli scatti magnifici postati su Instagram.